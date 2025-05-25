لمستخدمي "سبوتيفاي".. إليكم جديد التطبيق

أعلنت شركة منصة الموسيقى عبر الإنترنت سبوتيفاي عن إطلاق مخصص لإبقاء المستخدمين على اطلاع دائم بالأغنيات والتسجيلات التي ستصدر قريباً، وسيقدم القسم الذي يحمل اسم "الإصدارات "، توصيات مخصصة، بناءً على سجل استماع وتفضيلات كل مستخدم.

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ويمكن للمستخدمين الوصول إلى القسم من خلال علامة تبويب البحث على الهاتف المحمول في قسم "استعراض الكل"، كما سيقدم القسم الإصدارات الغنائية العشرة الأكثر ترقباً بناء على سجلات تصفح المستخدمين من خلال قائمة "العشر الأكثر ترقباً".

وسيتيح القسم للمستخدمين تفعيل الحفظ المسبق للإصدارات القادمة وعرض صفحات ، التي تعرض قوائم الأغاني المنتظرة.

إشعارات فورية

كذلك، يعرض هذا القسم منتجات ومقاطع موسيقية للفنانين، بمجرد قيام المستخدمين بالحفظ المسبق للإصدارات القادمة، سيتلقون إشعاراً فورياً من سبوتيفاي في يوم الإصدار، بالإضافة إلى ذلك، ستضيف سبوتيفاي الأغنية أو مجموعة الأغاني الجديدة تلقائياً إلى مكتبتها بمجرد طرحها.

وذكر موقع " " المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن القسم الجديد يحسن ويسهل استكشاف الأغاني والتسجيلات الجديدة على منصة سبوتيفاي من خلال تقديم توصيات للمستخدمين بشأن الأغنيات أو مجموعات الأغاني المنتظر طرحها قريباً في ضوء تفضيلات كل مستخدم.

كذلك، تسهل بقاء المستمعين على اطلاع دائم بأحدث الإصدارات المنتظرة والوصول إليها.

وبالنسبة للفنانين أنفسهم يمكن أن يسمح القسم الجديد لهم بفرص أكبر لترويج أعمالهم المنتظرة بشكل مسبق، كما يتيح لهم اكتشاف صفحات العد التنازلي الخاصة بهم، ومتابعة ما ينشر من معلومات عن الأعمال المنتظرة ومدى ترقب المستمعين لها.



وظائف جديدة

ويأتي الإعلان عن القسم الجديد في الوقت الذي قامت فيه سبوتيفاي بتحديث تطبيقها بإضافة وظائف جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.



في وقت سابق من هذا الشهر، أعادت خدمة بث الموسيقى تصميم تطبيقها لمنح المستخدمين تحكماً أكبر في تجربة الاستماع والتوصيات.

ويتضمن التصميم الجديد خصائص جديدة تساعد المستخدمين على إدارة قوائم الاستماع، وتجربة الاستماع الحالية، وإنشاء قوائم التشغيل، وغير ذلك. (24)