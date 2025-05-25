بحلول 8 تموز المقبل.. "موزيلا" تحيل خدمة شهيرة إلى التقاعد

أعلنت إيقاف خدمة Pocket الشهيرة، التي تتيح حفظ المقالات وصفحات ، بحلول يوم 8 2025، وذلك في إطار خططها لإعادة توجيه مواردها نحو مشاريع أخرى.

Advertisement



وذكرت موزيلا في بيان رسمي أنه سيكون بإمكان المستخدمين تصدير العناصر المحفوظة في الخدمة حتى 8 أكتوبر 2025، وهو الموعد النهائي الذي ستُحذف فيه كافة بيانات المستخدمين.

وستلغي الشركة الاشتراكات المأجورة تلقائيًا بدايةً من 8 يوليو، مع إرجاع المبالغ المتبقية من خطط الاشتراك السنوية.

وكانت موزيلا قد أزالت حديثًا إضافة Pocket من متصفحها فايرفوكس، كما أزالت تطبيق الأجهزة المحمولة الخاص بالخدمة، لكنها أوضحت أن المستخدمين الذين سبق أن ثبتوا التطبيق سيكون بإمكانهم إعادة تنزيله حتى تشرين الأول.

وكانت خدمة Pocket، المعروفة سابقًا باسم Read It Later، قد أُطلقت عام 2007، وسرعان ما اكتسبت شعبية واسعة بين المستخدمين الراغبين في حفظ المقالات، وصفحات الويب، ومقاطع الفيديو للرجوع إليها لاحقًا.

وفي عام 2015، أضافت موزيلا Pocket كأداة افتراضية في متصفح فايرفوكس، ثم استحوذت عليها بنحو رسمي في 2017.

وأوضحت موزيلا أن قرار إيقاف Pocket يعود إلى “تغير طريقة حفظ المحتوى واستهلاكه عبر الإنترنت”، ورغبتها في التركيز على مشاريع تتماشى بنحو أفضل مع “عادات التصفح واحتياجات المستخدمين الرقمية المتجددة”، على حد تعبيرها. (aitnews)