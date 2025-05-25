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تكنولوجيا وعلوم
لمنع تعرق اليد.. فأرة ألعاب خفيفة بمروحة
Lebanon 24
25-05-2025
|
07:05
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طورت شركة معدات الألعاب
بولسار
(Pulsar)
الكورية
فأرة ألعاب تضم مروحة لإعطاء اللاعبين مزيدا من الراحة أثناء لعب الألعاب التنافسية.
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وتعاونت "بولسار" مع شركة نوكتوا (Noctua) لتقديم إصدار مُحسَّن من فأرة "Feinmann" خفيفة الوزن.
وأرادت الشركتان إيجاد حل للاعبين الذين تتعرق أيديهم بشكل مفرط، مما دفعهم إلى وضع مروحة "Noctua" مقاس 4×4 سم داخل فأرة بولسار، بحسب تقرير لموقع "Engadget" المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
، اطلعت عليه "العربية Business".
وليست هذه المرة الأولى التي نرى فيها مروحة تبريد داخل فأرة ألعاب، ولكنها ستكون الأولى التي تضم مراوح "Noctua" المتميزة التي تُقلل الضجيج إلى أدنى حد وهو ما يمثل ميزة إضافية.
وهذه الفأرة مصممة للألعاب التنافسية حيث تكون الأجواء حماسية للغاية مما قد يزيد تعرق اللاعبين.
وبالنظر إلى أنها مخصصة للألعاب التنافسية، لذا فهي تشترك في المواصفات مع الإصدار الأصلي من فأرة "Feinmann"، الذي يتميز بمستشعر بدقة 32,00 نقطة في البوصة ومعدل استجابة فائق السرعة يبلغ 8,000
هرتز
.
وبالنظر إلى العنصر الإضافي وهو مروحة "Noctua"، فإن الإصدار التعاوني من فأرة الألعاب سيكون أثقل من النسخة الأصلية، بوزن 65 غرامًا، كما أن عمر البطارية سيتراوح بين 10 إلى 11 ساعة، بحسب ما صرّحت به شركة بولسار.
والفأرة لا تزال نموذجًا أوليًا وقد تم عرضها للتجربة في معرض "Computex 2025"، لكن من المتوقع أن تصل إلى الأسواق في وقت لاحق من هذا العام.
وفي حين يبلغ سعر الإصدار الأصلي من فأرة الألعاب هذه 179.95 دولارًا، فمن المتوقع أن يكون الإصدار المشترك مع "Noctua" أغلى من ذلك. (العربية)
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