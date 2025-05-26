توهج شمسي قوي يهز الغلاف الجوي الأرضي ليلة الأحد

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أفاد مختبر الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء لدى الروسية، بحدوث توهج شمسي قوي من الفئة الأعلى X-class ليلة الأحد.وبحسب معلوماتها، فإن التوهج بقوة X1.1 بدأ عند الساعة 4:46 بتوقيت ، ووصل ذروته عند الساعة 4:52، وانتهى عند الساعة 4:57.وفي وقت سابق، أفاد رئيس المختبر بوغاتشيوف أنه في منتصف أيار الجاري حدث أقوى توهج شمسي في عام 2025، حيث بلغ شدته X2.7. قبل هذا الحدث، لم تحدث أي ظواهر من الفئة الأعلى على الشمس لمدة شهر ونصف". (روسيا اليوم)