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تكنولوجيا وعلوم
توهج شمسي قوي يهز الغلاف الجوي الأرضي ليلة الأحد
Lebanon 24
26-05-2025
|
04:18
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أفاد مختبر
علم الفلك
الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء لدى
أكاديمية العلوم
الروسية، بحدوث توهج شمسي قوي من الفئة الأعلى X-class ليلة الأحد.
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وبحسب معلوماتها، فإن التوهج بقوة X1.1 بدأ عند الساعة 4:46 بتوقيت
موسكو
، ووصل ذروته عند الساعة 4:52، وانتهى عند الساعة 4:57.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس المختبر
سيرغي
بوغاتشيوف أنه في منتصف أيار الجاري حدث أقوى توهج شمسي في عام 2025، حيث بلغ شدته X2.7. قبل هذا الحدث، لم تحدث أي ظواهر من الفئة الأعلى على الشمس لمدة شهر ونصف". (روسيا اليوم)
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