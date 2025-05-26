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صحة
ابتكار تقنية غير جراحية لتشخيص مضاعفات داء السكري
Lebanon 24
26-05-2025
|
03:11
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يعكف علماء روس على تطوير تقنية مبتكرة تُمكّن من قياس مؤشرات الأنسجة في مناطق يسهل الوصول إليها من الجسم لتقييم احتمالية حدوث مضاعفات سكريّة في أعضاء مختلفة.
يشرح
البروفيسور
فاليري توتشين، عالم الفوتونات الحيوية الروسي، أن الفريق يعمل على تطوير جهاز استشعار تشخيصي يشبه في مبدأ عمله جهاز قياس الأكسجين النبضي.
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ويضيف قائلا: "تُشكّل أمراض
السكري
أحد أهم التحديات الطبية في عصرنا. ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير منهجية بصرية غير جراحية لرصد الحالة المرضية. تركز أبحاثنا على ظاهرة glycation (تجلط الأنسجة) حيث تتحد جزيئات الغلوكوز مع البروتينات والدهون عبر روابط كيميائية."
ويكمل: "تؤدي هذه العملية إلى:
تضخم جزيئات البروتين
تشكل روابط متصالبة بين الجزيئات
زيادة كثافة النسيج
اضطراب العمليات الأيضية
هذه التغيرات المشتركة بين
مرض السكري
وعملية الشيخوخة الطبيعية تؤدي إلى إعاقة انتشار الجزيئات عبر الأنسجة. نقيس معدل هذا الانتشار كمؤشر دقيق على مستوى glycation (الغلوزة) في الأنسجة."
ويشير العالم، إلى أن فريقه يبحث حاليا عن علاقة بين سرعة انتشار الجزيئات في الأنسجة السطحية التي يمكن قياسها بسهولة باستخدام الضوء، أي في الجلد، وفي الغشاء المخاطي للفم، وعلى الشفة أو على سبيل المثال، الصلبة (بياض العين)، وفي الأعضاء الداخلية، وعضلة القلب، والدماغ.
ويوضح: "عند اكتمال تطوير المؤشر التشخيصي، ستتيح هذه الطريقة التنبؤ بالتسلسل المحتمل للمضاعفات، مثل تحديد ما إذا كان المريض معرضا للإصابة:
- باحتشاء عضلة القلب أولا
- ثم اعتلال الشبكية السكري وفقدان البصر"
ويختتم بالتحذير: "هذه النتائج تستدعي تدخلا طبيا عاجلا لمنع تطور المضاعفات الخطيرة." (روسيا اليوم)
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