Advertisement

صحة

ابتكار تقنية غير جراحية لتشخيص مضاعفات داء السكري

Lebanon 24
26-05-2025 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1366012-638838511933578905.jpg
Doc-P-1366012-638838511933578905.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعكف علماء روس على تطوير تقنية مبتكرة تُمكّن من قياس مؤشرات الأنسجة في مناطق يسهل الوصول إليها من الجسم لتقييم احتمالية حدوث مضاعفات سكريّة في أعضاء مختلفة.
 
يشرح البروفيسور فاليري توتشين، عالم الفوتونات الحيوية الروسي، أن الفريق يعمل على تطوير جهاز استشعار تشخيصي يشبه في مبدأ عمله جهاز قياس الأكسجين النبضي.
Advertisement

ويضيف قائلا: "تُشكّل أمراض السكري أحد أهم التحديات الطبية في عصرنا. ومن هذا المنطلق، نعمل على تطوير منهجية بصرية غير جراحية لرصد الحالة المرضية. تركز أبحاثنا على ظاهرة glycation (تجلط الأنسجة) حيث تتحد جزيئات الغلوكوز مع البروتينات والدهون عبر روابط كيميائية."

ويكمل: "تؤدي هذه العملية إلى:

تضخم جزيئات البروتين

تشكل روابط متصالبة بين الجزيئات

زيادة كثافة النسيج

اضطراب العمليات الأيضية

هذه التغيرات المشتركة بين مرض السكري وعملية الشيخوخة الطبيعية تؤدي إلى إعاقة انتشار الجزيئات عبر الأنسجة. نقيس معدل هذا الانتشار كمؤشر دقيق على مستوى glycation (الغلوزة) في الأنسجة."
 
ويشير العالم، إلى أن فريقه يبحث حاليا عن علاقة بين سرعة انتشار الجزيئات في الأنسجة السطحية التي يمكن قياسها بسهولة باستخدام الضوء، أي في الجلد، وفي الغشاء المخاطي للفم، وعلى الشفة أو على سبيل المثال، الصلبة (بياض العين)، وفي الأعضاء الداخلية، وعضلة القلب، والدماغ.

ويوضح: "عند اكتمال تطوير المؤشر التشخيصي، ستتيح هذه الطريقة التنبؤ بالتسلسل المحتمل للمضاعفات، مثل تحديد ما إذا كان المريض معرضا للإصابة:
- باحتشاء عضلة القلب أولا
- ثم اعتلال الشبكية السكري وفقدان البصر"

ويختتم بالتحذير: "هذه النتائج تستدعي تدخلا طبيا عاجلا لمنع تطور المضاعفات الخطيرة." (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رسمياً.. الاعتراف بنوع جديد من داء السكري
lebanon 24
26/05/2025 12:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هل السكر سبب داء السكري؟
lebanon 24
26/05/2025 12:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تقنية ترصد تجلّط الدم من دون تدخل جراحي... تعرّف إليها
lebanon 24
26/05/2025 12:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء روس يبتكرون طريقة للتنبؤ بمضاعفات عمليات القلب المفتوح
lebanon 24
26/05/2025 12:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:36 | 2025-05-26
00:25 | 2025-05-26
23:00 | 2025-05-25
16:29 | 2025-05-25
16:19 | 2025-05-25
14:18 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24