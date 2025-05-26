بعد القمر.. رائد فضاء يرجح هبوط الإنسان على سطح المريخ خلال سنوات قليلة

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وقال شكابليروف: "من المقرر أن يهبط الإنسان على كوكب المريخ للمرة الأولى في ثلاثينيات هذا القرن. أعتقد أن هذه الفكرة ستتحقق بنهاية الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات. هناك خطة لذلك".



وبحسب رائد الفضاء الروسي، تنفذ "روسكوسموس" ووكالات أخرى برنامج فضائي طويل الأمد. وقال: "بعد القمر، الخطوة التالية ستكون المريخ". أعرب الطيار ورائد الفضاء الروسي الحاصل على لقب بطل ، أنطون شكابليروف، عن رأي مفاده أن الإنسان سيتمكن من الهبوط على سطح كوكب بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحالي، مشيرا إلى أنه جاري العمل على هذا المشروع.وقال شكابليروف: "من المقرر أن يهبط الإنسان على كوكب المريخ للمرة الأولى في ثلاثينيات هذا القرن. أعتقد أن هذه الفكرة ستتحقق بنهاية الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات. هناك خطة لذلك".وبحسب رائد الفضاء الروسي، تنفذ "روسكوسموس" ووكالات أخرى برنامج فضائي طويل الأمد. وقال: "بعد القمر، الخطوة التالية ستكون المريخ".

وأشار شكابليروف إلى قناعته بأن جسم الإنسان يستطيع تحمل التحليق إلى المريخ.



وقال: "الشيء الوحيد المهم هو أن الإنسان، كما هو الحال في مدار الأرض، لا يستطيع التواجد في الفضاء بدون حماية، أي بدون بدلة فضاء وملابس خاصة، ومن المهم أخذ هذا في الاعتبار". (العربية)