Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عدسات لاصقة تمنح رؤية ليلية خارقة.. على غرار الأفلام

Lebanon 24
26-05-2025 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1366165-638838754646156483.png
Doc-P-1366165-638838754646156483.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في اختراق علمي مذهل، نجح باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين في تطوير عدسات لاصقة تمنح مرتديها قدرة على الرؤية الليلية، عبر تحويل الأشعة تحت الحمراء القريبة إلى ضوء مرئي، ومن دون الحاجة لأي مصدر طاقة خارجي.
Advertisement

تعتمد العدسات الجديدة على جسيمات نانوية ذكية مدمجة داخل بوليمر مرن مشابه للمواد المستخدمة في العدسات اللاصقة العادية. تمتص هذه الجسيمات الأشعة تحت الحمراء القريبة (بين 800 و1600 نانومتر) وتحولها إلى أطوال موجية مرئية (بين 400 و700 نانومتر)، ما يمكّن مرتدي العدسة من رؤية مصادر الأشعة تحت الحمراء كأنها مضيئة بالألوان.

في اختبارات دقيقة، لاحظ العلماء أن الفئران المزودة بهذه العدسات أصبحت تتجنب مصادر الأشعة تحت الحمراء في الظلام، وهو ما يشير إلى إدراك بصري حقيقي. أما عند البشر، فقد نجح المشاركون في قراءة رسائل مشفّرة بالأشعة تحت الحمراء وتتبع حركتها، بل وتضاعفت فعاليتهم عندما أغلقوا أعينهم، إذ أن الجفون تنقل ضوء الأشعة تحت الحمراء بشكل أفضل من الضوء المرئي.

الميزة الأكثر إثارة في هذه العدسات هي "ترميز الألوان": فكل طول موجي للأشعة تحت الحمراء يتحوّل إلى لون مرئي مختلف — مثلاً، يظهر الضوء بطول موجي 980 نانومتر باللون الأزرق، و808 نانومتر باللون الأخضر، و1532 نانومتر باللون الأحمر. هذا الترميز لا يتيح فقط رؤية ليلية دقيقة، بل يفتح أفقًا لمساعدة المصابين بعمى الألوان على التمييز بين الألوان التي كانت غير مرئية لهم سابقًا.

تطبيقات محتملة: من الأمن إلى الإنقاذ
يقول تيان شيويه، الباحث الرئيسي في الفريق: "فتح هذا الابتكار الباب أمام أجهزة قابلة للارتداء وغير جراحية تمنح الإنسان قدرة بصرية فائقة... وهي تقنية تحمل تطبيقات واعدة في مجالات الأمن، والإنقاذ، والتشفير، وحتى مكافحة التزييف".

في ظل هذه القفزة العلمية، يبدو أن مستقبل الرؤية قد تجاوز حدود العين البشرية، ودخل حقبة جديدة من "الواقع المعزز البصري" — لا بالشاشات، بل بعدسات ناعمة تلبس فوق قرنية العين. (the debrief)
مواضيع ذات صلة
عدسات لاصقة تتيح الرؤية في الظلام حتى عند إغلاق العينين!
lebanon 24
26/05/2025 18:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل... أزيلوا العدسات اللاصقة قبل الاستحمام
lebanon 24
26/05/2025 18:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاطر العدسات اللاصقة وكيفية استخدامها بأمان
lebanon 24
26/05/2025 18:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هروب 10 أشخاص من سجن أميركي.. على غرار أفلام هوليوود
lebanon 24
26/05/2025 18:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:51 | 2025-05-26
09:41 | 2025-05-26
04:36 | 2025-05-26
03:11 | 2025-05-26
00:25 | 2025-05-26
23:00 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24