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تكنولوجيا وعلوم

ميتا تبدأ استخدام البيانات العامة في أوروبا لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
26-05-2025 | 13:00
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أعلنت شركة "ميتا" – الشركة الأم لمنصات فيس بوك، إنستجرام، ماسنجر، ثريدز وواتساب – في أبريل الماضي عن نيتها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام المحتوى العام الذي ينشره البالغون على منصاتها داخل الاتحاد الأوروبي، مثل المنشورات والتعليقات العامة.
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كما سيتم استخدام تفاعلات المستخدمين مع أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، مثل الأسئلة والاستفسارات، بغرض تطوير وتحسين هذه النماذج.

ويأتي هذا الإعلان عقب إطلاق "ميتا" لتطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بها "ميتا إيه.آي" في أوروبا قبل عدة أسابيع.
ونقلت شبكة "آر.تي.بي.إف" البلجيكية الإخبارية عن بيان صادر عن الشركة، التي يرأسها مارك زوكربيرج، أن جمع هذه البيانات "سيمكننا من دعم ملايين الأشخاص والشركات في الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل، من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي من فهم ثقافاتهم، ولغاتهم، وتاريخهم بشكل أعمق وأكثر دقة."

وأشارت الشركة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار ممارسات مماثلة اعتمدتها شركات تقنية أخرى مثل "غوغل" و"أوبن آي"، اللتين استخدمتا بالفعل بيانات المستخدمين الأوروبيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما.

وتُتيح "ميتا" للمستخدمين الذين لا يرغبون في مشاركة بياناتهم من أجل تدريب الذكاء الاصطناعي خيار الاعتراض، بشرط القيام بذلك قبل موعد نهائي حُدد في 27 ايار 2025.

ورغم إمكانية الاعتراض، إلا أن الشركة نوهت إلى أن بعض البيانات قد تكون قد تم استخدامها بالفعل في عمليات التدريب قبل هذا التاريخ.

كما أوضحت "ميتا" أن الاعتراض لا يعني بالضرورة الحماية الكاملة من استخدام البيانات، حيث قد تظل بعض المعلومات قابلة للمعالجة في ظروف معينة، منها: ظهور المستخدم أو معلوماته ضمن محتوى تم نشره علنًا على المنصة من قبل مستخدمين آخرين؛أو إذا تم ذكر المستخدم أو معلوماته ضمن منشورات أو تعليقات شاركتها جهات خارجية علنًا على منصات ميتا.

أما بالنسبة للبيانات التي سيتم استخدامها بواسطة ميتا، فإننا نجد منشوراتك، وصورك، وعناوينها التوضيحية، والرسائل المرسلة إلى /ميتا ايه.اي/، والتعليقات، والملفات الصوتية، والرسائل الموجهة إلى ميتا والتبادلات مع الحسابات المهنية، والرسائل العامة ومحتوى الرسائل والبيانات الوصفية المحددة. (اليوم السابع)
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