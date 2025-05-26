أبل تستعد لإطلاق مركز منزلي ذكي بنهاية 2025

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كشف تقرير جديد من الصحفي الموثوق بلومبرج أن آبل تقترب من إطلاق مركزها الذكي للمنزل، والمتوقع أن يرى النور قبل نهاية عام 2025، من التطوير والتأجيلات المرتبطة بتكامل تقنيات وسيري.وكانت الشائعات حول منتج آبل الجديد قد بدأت منذ عام 2022، حين تمت الموافقة المبدئية على المشروع داخل الشركة. إلا أن مشاكل تتعلق بترقية المساعد الصوتي أدت إلى تأجيل الإعلان الرسمي، وفقًا لتقارير سابقة من غورمان.ويشير التقرير الأحدث إلى أن آبل تخطط لطرح إصدار أساسي منخفض التكلفة في المرحلة الأولى، على أن يتبعه خلال عام أو اثنين إصدار أكثر تطورًا مزود بذراع روبوتية قادرة على الحركة فوق المكتب، ما يمنحه قدرة ديناميكية على التفاعل مع المستخدم من زوايا مختلفة.لكن لضمان الالتزام بالجدول ، يُقال إن آبل ستقوم بتأجيل بعض الميزات الجريئة في إصدار الذراع الروبوتية إلى نماذج مستقبلية، بهدف تسريع الإنتاج دون المساس بالوظائف الأساسية.ورغم أن آبل لم تكشف رسميًا عن تفاصيل هذا الجهاز، إلا أن التسريبات تشير إلى أنه سيكون مزيجًا من جهاز HomePod وجهاز iPad، وسيأتي بشاشة بقياس 7 بوصات، ويعمل على نظام تشغيل جديد يُدعى homeOS، مع واجهة عرض مستوحاة من نمط StandBy الموجود في .ويُنتظر أن يخوض الجهاز الجديد منافسة مباشرة مع أجهزة وGoogle Nest Hub، في سوق باتت مزدحمة بحلول المساعدات المنزلية الذكية. ويُقال إن الإصدار المتقدم ذو الذراع الآلي قد يبدأ بسعر يصل إلى 1,000 دولار، ما يضعه ضمن الفئة الفاخرة في هذا القطاع.ويبقى أن نرى ما إذا كانت آبل ستنجح في تقديم تجربة منزلية ذكية ترتقي إلى مستوى منتجاتها الأخرى، خصوصًا مع رهانها الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الصوتي المتطور. (اليوم السابع)