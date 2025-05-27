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تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات غير مسبوقة.. Xiaomi تطلق حاسبا لوحيا

Lebanon 24
27-05-2025 | 02:58
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أعلنت Xiaomi عن جهاز Pad 7 Ultra الجديد الذي حصل على مواصفات وتقنيات لم تجتمع في أفضل الحواسب اللوحية.
 
من أكثر ما يميز هذا الحاسب هو شاشة الـ AMOLED التي أتت بمقاس 14.0 بوصة، دقة عرضها (3200/2136) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها 1600 شمعة/م، وحصلت على تقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتوفير عرض ممتاز للصور الفيديوهات.
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حصل الجهاز أيضا على قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بدقة 50 ميغابيكسل، والقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثاينة، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
 
وصنع هيكل الحاسب من الألمنيوم المتين والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (305.8/207.5/5.1) ملم، وزنه 609 غ.
 
ويعمل الجهاز بمعالج Xring O1 الذي طورته Xiaomi بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G925 MC16، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

زوّد الحاسب أيضا بمنفذ USB Type-C 3.2 Gen2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 12000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط. (روسيا اليوم) 
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