قد تشكل خطراً... علماء يكشفون: كوكب الزهرة يخفي عدداً من الكويكبات

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اكتشف من العلماء أن الكويكبات التي تتشارك مع كوكب الزهرة في المدار، وتظل تقريبا من الأرض قد تشكل خطرا.ووفقا للعلماء، يعرف حاليا فقط 20 كويكبا تتحرك بالقرب من مدار كوكب الزهرة. ومع أنها تتجنب الاقتراب من كوكب الزهرة نفسه، إلا أن مساراتها يمكن أن تتقاطع مع مدار الأرض - خاصة إذا بلغ قطرها 140 مترا، واقتربت من الأرض على مسافة أقل من 0.05 وحدة فلكية. ويشير العلماء، إلى أن العديد من هذه الأجسام تظل غير مرئية بسبب ضوء الشمس الساطع، الذي يعيق عمليات الرصد الأرضية. ومن الصعب بشكل خاص اكتشاف الكويكبات التي مداراتها منخفضة الانحراف. وهي أكثر خطورة ومن الصعب التنبؤ بمساراتها، لأن مداراتها غير ثابتة.ولفهم حجم التهديد الذي تشكله هذه الكويكبات، صمم الباحثون نموذجا لـ 26 كويكبا بمدارات مختلفة وتتبعوا تطورها على مدى 36 ألف عام. وأظهرت النتائج أن الأجسام ذات الميل المنخفض والانحراف الأقل من 0.38 تستطيع بالفعل الاقتراب من الأرض.ويأمل العلماء أن يساعد ، المقرر إطلاقه في 2025 على مراقبة هذه الكويكبات، على الرغم من أنه لن يتمكن من "رؤية" هذه الكويكبات إلا خلال فترات محدودة من العام، عندما تكون الإضاءة الشمسية ضئيلة.ويعتقد الباحثون أن مراقبة هذه التهديدات "غير المرئية" بشكل كامل قد تتطلب مهمة فضائية خاصة - مثلا ، جهاز في مدار حول كوكب الزهرة، غير مواجه للشمس.ويحذر الباحثون من أنه "حتى كويكب صغير نسبيا، قطره 150 مترا، يمكن أن يضرب الأرض بقوة مئات الميغا طن من الطاقة - أي آلاف المرات أكبر من القنابل الذرية التي ألقيت في الحرب العالمية الثانية".