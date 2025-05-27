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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يثير الحماس لتطبيق iPad المنتظر… دون كشف موعد الإطلاق

Lebanon 24
27-05-2025 | 15:31
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بعد سنوات من الانتظار، يبدو أن مستخدمي أجهزة iPad قد باتوا أقرب من أي وقت مضى للحصول على تطبيق واتساب رسمي مخصص لأجهزتهم. فقد أشار الحساب الرسمي للتطبيق على منصة X (تويتر سابقًا) إلى اقتراب الإطلاق بطريقة غير مباشرة، حينما رد على تغريدة لأحد المستخدمين المتسائلين عن تطبيق iPad بإيموجي “العين”، في تلميح أعاد إشعال آمال المستخدمين بطرح قريب.
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ورغم أن الرد لم يتضمّن أي إعلان رسمي أو موعد محدد، فإن التلميح جاء بعد فترة تجريبية طويلة استمرت قرابة عامين، أجرت خلالها شركة Meta المالكة لتطبيق واتساب اختبارات على نسخة iPad من خلال برنامج TestFlight الخاص بأبل.

لطالما شكّل غياب تطبيق واتساب المخصص لأجهزة iPad نقطة ضعف بالنسبة لمستخدمي نظام iPadOS، خاصة مع انتشار التطبيق على كافة المنصات الأخرى، بما في ذلك أجهزة Mac وهواتف iphone وأجهزة أندرويد، وحتى أجهزة التابلت العاملة بنظام android. واضطر مستخدمو iPad إلى استخدام واتساب Web أو الاعتماد على حلول مؤقتة، لم تكن تقدم تجربة استخدام مثالية أو واجهة مهيّأة للشاشات الكبيرة.

مرحلة التجارب تُبشّر بنسخة مستقرة
منذ قرابة عامين، بدأت Meta اختبار نسخة تجريبية من التطبيق على iPad ضمن نطاق محدود، من خلال منصة TestFlight، غير أن البرنامج امتلأ سريعًا وتوقف عن استقبال مختبرين جدد. ومع ذلك، أشار العديد من المستخدمين الذين حصلوا على النسخة التجريبية إلى أنها مستقرة وسلسة، ما يعزز التوقعات بقرب طرح النسخة النهائية لعامة المستخدمين.

مزايا مرتقبة في نسخة iPad
من المنتظر أن تشبه نسخة iPad من واتساب تلك الخاصة بأجهزة Mac من حيث الشكل والأداء، مع دعم ميزة “الوضع المصاحب” (Companion Mode) التي تتيح تشغيل التطبيق على iPad بشكل مستقل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الرئيسي بالإنترنت.

كما سيكون التطبيق مُصممًا للاستفادة من حجم شاشة iPad، حيث يُتوقع تقديم واجهة استخدام أكثر مرونة، ودعمًا أفضل لتعدد المهام، إلى جانب تحسينات في عرض الوسائط والرسائل، بما يواكب تجربة واتساب على المتصفح وأجهزة أندرويد اللوحية.

كل الرسائل والمكالمات ستظل مشفّرة من طرف إلى طرف حتى عند استخدام أجهزة متعددة، وهو ما تحرص عليه الشركة في جميع إصداراتها.

متى يصل التطبيق؟
رغم المؤشرات المتزايدة على قرب إطلاق تطبيق واتساب الرسمي لأجهزة iPad، فإن Meta لم تعلن حتى الآن عن موعد طرحه. ومع ذلك، فإن التحركات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الاستقرار الذي شهدته النسخة التجريبية، يدفعان كثيرين للاعتقاد بأن الانتظار شارف على نهايته.

في وقتٍ أصبحت فيه الأجهزة اللوحية جزءًا أساسيًا من حياة المستخدمين الرقمية، يبدو أن واتساب يستعد أخيرًا لسدّ هذه الفجوة، وتقديم تجربة متكاملة لطالما طالب بها ملايين المستخدمين حول العالم. (اليوم السابع)
 
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