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تكنولوجيا وعلوم
تحذيرات من أساليب احتيال جديدة على تليغرام
Lebanon 24
28-05-2025
|
02:47
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حذّرت إدارة مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات والاتصالات التابعة لوزارة الداخلية الروسية من ظهور أساليب جديدة للاحتيال على مستخدمي تطبيق
تليغرام
.
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وأعلنت الإدارة في بيان لها أنها رصدت حملة احتيالية جديدة عبر تطبيق تليغرام، إذ يقوم المحتالون بخداع مستخدمي التطبيق ويقدمون لهم وعودا بفرص كسب سريع للأموال من خلال وضع "الإعجابات" على منصات التسوق الإلكتروني.
ووفقا للبيان يقوم المحتالون بإرسال رسائل صوتية إلى المستخدمين، متظاهرين بأنهم موظفون في منصات تسوق كبيرة، حيث يعرضون عليهم تنفيذ مهام بسيطة، مثل وضع بعض "الإعجابات" على إعلانات لبضائع معينة مقابل مكافآت مالية رمزية لبناء الثقة، وبعد ذلك يطلبون من الضحايا "شراء سلع" أو "حسابات بريميوم" أو الاستثمار تحت ذرائع مختلفة لزيادة الأرباح المزعومة.
كما حذر البيان من أن المحتالين قد يدفعون الضحايا إلى تنزيل تطبيقات ضارة تحت غطاء "أدوات عمل"، بهدف اختراق أجهزتهم أو سرقة بياناتهم.
وأشارت الإدارة إلى أن الضحايا في هذه الحالات هم غالبا ما يكونون من الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل يمكن دمجها مع دراستهم لتأمين مصاريفهم، لذا يقعون بفخ العروض السهلة لكسب المال، ونصحت مستخدمي تليغرام بعد الاستجابة لمثل هذه العروض، والبحث عن فرص العمل عبر المصادر الرسمية للشركات.
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