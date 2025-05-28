ديب سيك الصينية تطلق تحديثًا لنموذج الذكاء الاصطناعي "R1"

أعلنت شركة ديب سيك المتخصصة في تكنولوجيا عن تحديث جديد لنموذجها R1، الذي ساهم في رفع مكانة الشركة الناشئة إلى الصدارة العالمية في وقت سابق من هذا العام.

وقال ممثل الشركة في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي شات" إن ديب سيك أنهت ما وصفته بـ"تحديث تجريبي بسيط"، وأخبرت المستخدمين بإمكانية بدء تجربة هذا التحديث.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن الشركة لم تكشف عن تفاصيل إضافية حول التحديث، ورفضت الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وكانت الشركة الناشئة، التي تتخذ من مدينة هانغشو مقرًا لها، قد أثارت اهتمام قطاع التكنولوجيا العالمي في يناير، عندما أطلقت نموذج R1 الأصلي الذي تفوق على النماذج الغربية في عدة معايير، وبتكلفة تُقدر بالملايين فقط، مقارنة بالمئات من الملايين التي تُنفقها الشركات الغربية على نماذجها.

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وأدى ذلك إلى تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا العالمية، حيث تساءل المستثمرون عما إذا كانت الشركات الرائدة ستظل بحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة لتطوير المزيد من خدمات الذكاء الاصطناعي.وحوّل إطلاق نموذج ر1 ليانغ ونفنغ مؤسس شركة ديب سيك إلى شخصية شهيرة في مجال التكنولوجيا، ورمزًا لقدرة على منافسة أفضل الشركات في . كما أطلق سباقًا لإطلاق نماذج ذكاء اصطناعي إضافية في الصين.في فبراير الماضي، دعا ، ليانغ إلى لقاء رفيع المستوى مع بعض أبرز رواد الأعمال في البلاد.وحضر مؤسس الشركة الشاب إلى جوار ، المؤسس المشارك لإمبراطورية التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الصينية وبوني ما، مؤسس شركة تينسنت العملاقة للتكنولوجيا.جاء الإعلان عن تحديث ر1 قبل ساعات فقط من صدور النتائج ربع السنوية لشركة الرقائق العملاقة إنفيديا في وقت لاحق من الأربعاء.