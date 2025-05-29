Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جسم غامض في مجرتنا يربك العلماء.. يرسل ومضات راديوية وأشعة سينية كل 44 دقيقة

Lebanon 24
29-05-2025 | 00:28
A-
A+
Doc-P-1367377-638841007138932604.png
Doc-P-1367377-638841007138932604.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في اكتشاف فلكي غير مسبوق نُشر اليوم في مجلة Nature، أعلن فريق من الباحثين عن رصد جرم سماوي غامض يُصدر دفعات منتظمة من موجات الراديو والأشعة السينية، وهي المرة الأولى التي يُرصد فيها مثل هذا السلوك من ظاهرة عابرة طويلة الأمد.
Advertisement

الجسم الجديد، الذي يحمل اسم ASKAP J1832−0911، يقع على بُعد 15 ألف سنة ضوئية في مجرة درب التبانة. وقد التُقط لأول مرة باستخدام تلسكوب ASKAP في أستراليا أواخر عام 2023، حين أطلق نبضات راديوية ساطعة ومتكررة كل 44 دقيقة.

لكن المفاجأة لم تتوقف عند هذا الحد.

فيما كان الباحثون يحاولون تتبّع إشارات الأشعة السينية من هذا المصدر، عثروا صدفة على بيانات غير منشورة من مرصد تشاندرا التابع لناسا. أظهرت البيانات أن الجسم أطلق دفعات أشعة سينية بنفس التوقيت تمامًا مع ومضات الراديو – في تزامن نادر ومثير.

"كانت ضربة حظ علمية مذهلة... مثل العثور على إبرة في كومة قش كونية"، قال أحد العلماء المشاركين.

ما الذي يجعل هذا الاكتشاف مميزًا؟
 الأجسام العابرة طويلة الأمد هي فئة نادرة من الأجرام الكونية، لم تُكتشف إلا مؤخرًا، وتتميز بإصدارها إشارات راديوية على فترات زمنية طويلة نسبياً. ومع ذلك، لم يُرصد أيٌ منها من قبل وهو يصدر أشعة سينية.

الخصائص الجديدة لـ ASKAP J1832 تثير احتمال أن يكون هذا الجسم نوعًا جديدًا تمامًا من النجوم الميتة أو نظامًا نادرًا لم يُر مثله من قبل – لا نجوم نيوترونية ولا أقزامًا بيضاء، بل شيء مختلف جذريًا.

 العلماء يخططون لإجراء المزيد من الرصد والمتابعة لتحليل هذا الجسم الغامض، مؤكدين أن الاكتشاف "يفتح نافذة جديدة على فيزياء النجوم الميتة، ويطرح تساؤلات حول أنواع جديدة محتملة من الأجرام السماوية".

"قد نكون أمام أول دليل على فئة جديدة بالكامل من بقايا النجوم... أو طريقة لم نرها من قبل لانبعاث الطاقة في الكون"، يقول الباحثون. (the conversation)
مواضيع ذات صلة
جسم جليدي غامض على أطراف النظام الشمسي يربك العلماء
lebanon 24
29/05/2025 08:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بحجم القطة.. مخلوق "غامض" بأيدٍ بشرية يُحيّر العلماء (صور)
lebanon 24
29/05/2025 08:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ظهور "جسم غامض" في أميركا... هل زارت مخلوقات فضائيّة فعلاً الأرض؟
lebanon 24
29/05/2025 08:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
شعركِ تحت أشعة الشمس؟ إليكِ الحلول الفعالة لحمايته
lebanon 24
29/05/2025 08:01:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-05-28
16:00 | 2025-05-28
14:26 | 2025-05-28
08:54 | 2025-05-28
05:14 | 2025-05-28
02:47 | 2025-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24