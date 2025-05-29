اكتشاف مثير وتاريخي.. آثار حيوانية عمرها 350 مليون سنة (صور)

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في اكتشاف يُعدّ من الأهم في علم الحفريات، عثر علماء في ولاية على أقدم آثار أقدام معروفة تعود لزواحف مبكرة، يُعتقد أنها سلويات، وهي مجموعة تضم الزواحف والطيور والثدييات. ويُرجّح أن تعود هذه الآثار إلى ما بين 359 و350 مليون سنة، أي قبل 30 مليون سنة من أقدم سجل معروف سابقًا.الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة نيتشر، يشير إلى أن الزواحف قد تكون نشأت في قارة غندوانا الجنوبية، وليس في أوراسيا كما كان يُعتقد سابقًا. ويعيد هذا الطرح النظر في الجداول الزمنية للتطور، إذ يلمّح إلى أن الانقسام بين السلويات والبرمائيات قد حدث في وقت أسبق بكثير، ربما قبل 380 مليون سنة، خلال العصر الديفوني.تُظهر الآثار وجود مخالب واضحة، ما يؤكد نسبها إلى سلويات مبكرة كانت قادرة على التنقل على اليابسة. ويعدّ هذا الدليل الأول من نوعه في نصف الجنوبي، ويطرح احتمال أن الأسلاف الأوائل لجميع رباعيات الأرجل الحديثة قد تطوروا في مناطق جنوبية معتدلة من غندوانا، وليس في المستنقعات لأوراسيا كما ساد الاعتقاد.الباحثون يشيرون إلى أن هذا الاكتشاف يسلّط الضوء على الفجوات الكبيرة في السجل الأحفوري لقارة غندوانا، ويؤكد الحاجة إلى المزيد من الحفريات لفهم أصول الفقاريات البرية. (the conversation)