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تكنولوجيا وعلوم
"ديب سيك" ترفع التحدي مجددًا: تحديث جديد يزاحم عمالقة وادي السيليكون
Lebanon 24
29-05-2025
|
04:22
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في خطوة جديدة تعزز من حضور
الذكاء الاصطناعي
الصيني على الساحة العالمية، أطلقت شركة DeepSeek تحديثًا مفاجئًا لنموذج التفكير R1 الخاص بها، دون أي إعلان رسمي أو تغطية دعائية.
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النموذج الجديد، الذي يحمل اسم R1-0528، نُشر بهدوء على منصة المطورين Hugging Face، مما دفع المتابعين إلى ترقّب ما قد يكون تمهيدًا لإطلاق أكبر قريبًا.
ورغم صمت الشركة إعلاميًا، إلا أن التحديث الجديد لم يمر دون ملاحظة. فقد أدرج معيار LiveCodeBench، الذي طوره باحثون من جامعات مرموقة مثل بيركلي وMIT وكورنيل، النموذج الجديد ضمن قائمة النخبة في قدرات توليد الشيفرات، حيث جاء خلف نماذج o4 mini وo3 من OpenAI، لكنه تفوق على Grok 3 mini التابع لـ xAI، وQwen 3 من Alibaba.
وأكّد ممثل عن DeepSeek لمجموعة WeChat أن التحديث الأخير يُعد "ترقية تجريبية بسيطة"، ودعا المستخدمين إلى تجربته، بحسب تقرير وكالة
بلومبرغ
. لكن وراء هذا التوصيف المتواضع، تكمن إشارات على تقدم تقني متسارع قد يزعزع هيمنة الشركات
الأمريكية
في الذكاء الاصطناعي. (calcalis tech)
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