الكون سيبتسم لنا فاستعدوا.. ظاهرة فلكية فريدة تزين سماء الليلة!

ستكون سماء الليلة على موعد مع عرض فلكي ساحر، حين يرسم هلال القمر
ونجمين لامعين في الأفق الغربي
مشهداً أشبه بابتسامة سماوية.
هذه الظاهرة الفريدة ستظهر بعد دقائق من غروب الشمس، عندما يبدأ الغسق بالتلاشي تدريجياً ليكشف عن "وجه مضيء" في السماء، يبتسم لنا من أعماق الكون
قبل أن يختفي قرابة منتصف الليل.
وسيظهر الهلال
بزاوية ميل تقارب 20 درجة فوق الأفق، مكوّناً ما يشبه الابتسامة، بينما يعلوه على الجانبين نجما "كاستور" (رأس التوأم المقدم) إلى اليمين، و"بولوكس" (رأس التوأم المتأخر) إلى اليسار، وكأنهما عينان مضيئتان تنظران إلينا من السماء.
ولرؤية هذه اللوحة السماوية المبهرة، يمكن استخدام قبضة اليد الممدودة لقياس المسافة، حيث تساوي المسافة بين الإبهام وحافة الكف نحو 10 درجات، ما يساعد على تحديد مواقع الأجرام السماوية في السماء.
تجدر الإشارة إلى أن توقيت الرؤية يختلف باختلاف الموقع الجغرافي في نصف الكرة الشمالي
، لذا يُنصح باستخدام تطبيقات رصد النجوم لتحديد أفضل وقت للمشاهدة في كل منطقة.
أما عن النجمتين اللتين ستشاركان الهلال في هذه الظاهرة، فهما تحملان بعداً أسطورياً عريقاً. تعود أسماؤهما إلى التوأمين "كاستور" و"بولوكس" في الميثولوجيا اليونانية
، المعروفين باسم "ديوسكور"، وهما ألمع نجمتين في كوكبة الجوزاء.
ويتميز "بولوكس" بلونه الأحمر الساطع ولمعانه الشديد الذي يضاهي كوكب المريخ
، بينما "كاستور" هو نظام نجمي معقد مكوّن من ستة نجوم تدور حول بعضها، وهو أقل لمعاناً، بما ينسجم مع الأسطورة التي تصوّر "بولوكس" كإله و"كاستور" كشقيقه البشري
. (روسيا اليوم)