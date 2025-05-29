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تكنولوجيا وعلوم
طال انتظارها.. "واتساب" يختبر ميزة جديدة فما هي؟
Lebanon 24
29-05-2025
|
08:40
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يواصل تطبيق "
واتساب
" تطوير ميزات جديدة، حيث رصد مستخدمون إصدارًا تجريبيًا جديدًا على نظام أندرويد يتضمن ميزة "تسجيل الخروج" التي طال انتظارها.
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الميزة الجديدة تمنح المستخدم خيارين عند تسجيل الخروج:
الخيار الأول: تسجيل الخروج مع حذف كامل للبيانات والتفضيلات، ما يشبه حذف التطبيق من الجهاز دون مغادرة المجموعات.
الخيار الثاني: تسجيل الخروج مع الاحتفاظ بالبيانات والمحادثات والمجموعات، ما يسمح للمستخدم بالعودة لاحقًا واستئناف استخدام التطبيق بسلاسة.
الميزة تبدو مصممة خصيصًا لمن يرغب في أخذ استراحة مؤقتة من "واتساب" دون خسارة محتواه.
حاليًا، لا تزال الخاصية في مرحلة الاختبار الداخلي ضمن فريق تطوير "واتساب"، ومن المتوقع أن تُتاح في إصدار تجريبي عام قريبًا، قبل أن تصدر بشكل نهائي للجميع. (العربية)
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