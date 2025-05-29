مفاجأة.. ميتا تخطط لافتتاح متاجر فعلية لتعزيز مبيعات أجهزتها الذكية!

كشف تقرير داخلي اطلع عليه موقع "بيزنس إنسايدر" أن تسعى لتوسيع وجودها في قطاع التجزئة عبر افتتاح متاجر فعلية جديدة، وتوظيف كوادر مختصة في مجال البيع المباشر، في خطوة تهدف إلى محاكاة استراتيجية شركة آبل الناجحة في هذا المجال.

وبحسب الوثيقة، لا يزال المشروع في مراحل مبكرة وغير معروف على نطاق واسع داخل الشركة، ويركز على دعم مبيعات أجهزة ميتا الذكية، وعلى رأسها نظارات الواقع المعزز Ray-Ban Meta ونظارات Quest.

تجدر الإشارة إلى أن ميتا تمتلك حتى الآن متجراً فعلياً واحداً فقط افتُتح عام 2022 في ولاية ، حيث يمكن للزوار تجربة مجموعة من أجهزتها مباشرة، في تجربة مشابهة إلى حد كبير لما توفره متاجر آبل التي تتجاوز أعدادها 500 متجر حول العالم.

في 2023، أطلقت ميتا تجربة مؤقتة من خلال متجر “Meta Lab” في ، خصصته لبيع نظاراتها الذكية.

حتى الآن، لم تكشف الشركة عن عدد المتاجر الجديدة التي تنوي افتتاحها أو الجدول للتوسعة، إلا أن هذه الخطوة المتوقعة قد تساهم في زيادة مبيعات الأجهزة، خاصة بعد بيع أكثر من مليون وحدة من نظاراتها الذكية خلال عام 2024.

وفي اجتماع سابق، وصف الرئيس التنفيذي هذا الرقم بأنه "بداية جيدة"، لكنه أشار إلى أنه لا يمثل تحولاً جذرياً في أعمال الشركة بعد، مضيفاً أن عام 2025 سيكون فاصلاً لتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ستصبح “منصة حوسبة بارزة” أو تبقى “رهاناً طويل الأمد”.