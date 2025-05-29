مفاجأة.. ميتا تخطط لافتتاح متاجر فعلية لتعزيز مبيعات أجهزتها الذكية!

كشف تقرير داخلي اطلع عليه موقع "بيزنس إنسايدر" أن شركة ميتا تسعى لتوسيع وجودها في قطاع التجزئة عبر افتتاح متاجر فعلية جديدة، وتوظيف كوادر مختصة في مجال البيع المباشر، في خطوة تهدف إلى محاكاة استراتيجية شركة آبل الناجحة في هذا المجال.
وبحسب الوثيقة، لا يزال المشروع في مراحل مبكرة وغير معروف على نطاق واسع داخل الشركة، ويركز على دعم مبيعات أجهزة ميتا الذكية، وعلى رأسها نظارات الواقع المعزز Ray-Ban Meta ونظارات الواقع الافتراضي Quest.
تجدر الإشارة إلى أن ميتا تمتلك حتى الآن متجراً فعلياً واحداً فقط افتُتح عام 2022 في ولاية كاليفورنيا، حيث يمكن للزوار تجربة مجموعة من أجهزتها مباشرة، في تجربة مشابهة إلى حد كبير لما توفره متاجر آبل التي تتجاوز أعدادها 500 متجر حول العالم.
في 2023، أطلقت ميتا تجربة مؤقتة من خلال متجر “Meta Lab” في لوس أنجلوس، خصصته لبيع نظاراتها الذكية.
حتى الآن، لم تكشف الشركة عن عدد المتاجر الجديدة التي تنوي افتتاحها أو الجدول الزمني للتوسعة، إلا أن هذه الخطوة المتوقعة قد تساهم في زيادة مبيعات الأجهزة، خاصة بعد بيع أكثر من مليون وحدة من نظاراتها الذكية خلال عام 2024.
وفي اجتماع سابق، وصف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج هذا الرقم بأنه "بداية جيدة"، لكنه أشار إلى أنه لا يمثل تحولاً جذرياً في أعمال الشركة بعد، مضيفاً أن عام 2025 سيكون فاصلاً لتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ستصبح “منصة حوسبة بارزة” أو تبقى “رهاناً طويل الأمد”.