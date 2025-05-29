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تكنولوجيا وعلوم

لكل مستخدمي تيليجرام... الذكاء الاصطناعي يصل إلى التطبيق في صفقة تاريخية قريبًا!

Lebanon 24
29-05-2025 | 12:05
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وقع الملياردير الأميركي إيلون ماسك صفقة كبيرة مع بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، لتوفير روبوت الذكاء الاصطناعي Grok، التابع لشركة ماسك xAI، لأكثر من مليار مستخدم عبر منصة تيليجرام الشهيرة. تمثل هذه الخطوة توطيدًا لشراكة متزايدة بين المليارديرين المعروفين بمواقفهما المثيرة للجدل.

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وتشمل الصفقة التي تمتد لعام واحد، حصول تيليجرام على 300 مليون دولار نقدًا وحصصًا في شركة xAI، بالإضافة إلى نصف عائدات الاشتراكات الخاصة بروبوت Grok التي تُباع عبر التطبيق، وفقًا لتصريحات بافيل دوروف على حسابيه الرسميين في تيليجرام و"إكس".

كشفت مصادر مطلعة أن ماسك ودوروف التقيا مؤخرًا في باريس قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، في ظل ما وصفته التقارير بتعزيز "علاقة زمالة تقنية" تجمعهما، نتيجة اهتمامهما المشترك بحرية التعبير ورفضهما لما يعتبرانه "رقابة حكومية مفرطة".

يُعد هذا التعاون مع تيليجرام أول توسع رئيسي لشركة xAI خارج منصة "إكس" التي يملكها ماسك أيضًا، وذلك بعد أسبوع فقط من إعلان تحالف مع مايكروسوفت التي أتاحَت تقنيات xAI عبر منصتها السحابية azure.

بموجب الاتفاق، ستحصل تيليجرام أيضًا على حصة في شركة xAI، التي استحوذت على منصة "إكس" في مارس الماضي مقابل 45 مليار دولار.

ويتوقع أن يساهم هذا التعاون في دمج روبوت Grok في تيليجرام بطرق متعددة، ما يوسع قاعدة المستخدمين للطرفين ويمنحهما بيانات قيمة، خاصة مع التسارع الكبير في استثمارات شركات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي.

من الجدير بالذكر أن بافيل دوروف خضع لتحقيقات قضائية في فرنسا العام الماضي، حيث تم اعتقاله ووضعه تحت مراقبة بسبب اتهامات بعدم تعامل تيليجرام بفعالية مع أنشطة إجرامية يُزعم أنها تتم عبر المنصة. رغم استمرار التحقيقات، سمح له القضاة بالسفر في رحلات عمل محدودة، كان آخرها إلى دبي حيث يوجد المقر الرئيسي لتيليجرام.

حتى الآن، لم تصدر شركتا xAI وتيليجرام أي بيان رسمي إضافي بشأن هذه الصفقة.

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