بشاشة أصغر من الآيفون الأصلي... تعرفوا على أصغر جهاز ماك في العالم!

في عالم الحواسيب، نرتبط عادةً بالأجهزة القديمة الضخمة والثقيلة.



لكن تخيّل الآن وجود جهاز "ماكنتوش" من الثمانينيات بحجم صغير يمكن وضعه في راحة يدك!

شركة 1-bit فاجأت محبي التكنولوجيا بإطلاقها جهاز Pico-Mac-Nano، وهو أصغر جهاز ماك في العالم.

هذا الجهاز هو نسخة مصغّرة بدقة من جهاز "ماكنتوش" الأصلي الصادر عام 1984، لكنه بحجم صغير جداً.

شاشته بقياس بوصتين فقط، أي أصغر بنسبة 77% مقارنة بشاشة الماك الأصلية التي كانت 9 بوصات، وأصغر أيضاً من شاشة أول آيفون صدر عام 2007.

ورغم صغر حجمه، يتميز جهاز Pico-Mac-Nano بمواصفات تقنية مثيرة للاهتمام:

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- ذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 512 ميغابايت، أي ما يقارب أربعة آلاف ضعف من الجهاز الأصلي الذي كان يحتوي على 128 كيلوبايت فقط.- شاشة بدقة 480 بكسل، قريبة من دقة النسخة الأصلية (512 × 342 بكسل).- يعمل بواسطة محاكي MicroMac 128k، ما يعني أنك تُشغّل إصدار نظام التشغيل الذي أطلقته Apple قبل 41 عامًا.- يدعمه بطارية CR2 بقوة 3 فولت، مع فتحة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين.بالطبع، الجهاز ليس مخصصًا لإنجاز الأعمال أو المهام اليومية، بل هو قطعة تجمع بين الحنين والتقنية، صُمّمت لتكون تحفة مكتبية تسرّ عشاق الحوسبة الكلاسيكية.المثير أن سعره لا يتجاوز 59 دولارًا، مقارنةً بالسعر الأصلي للماكنتوش الذي بلغ 2495 دولارًا عند إطلاقه عام 1984.ونظرًا للإقبال الكبير، أوقفت الشركة مؤقتًا الطلبات، لكنها تتيح للراغبين التسجيل للحصول على إشعار حينما يتوفر مجددًا. (العربية)