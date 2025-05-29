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تكنولوجيا وعلوم

كارثة.. اختراق كلمات مرور لملايين المستخدمين على أبرز المنصات الرقمية!

Lebanon 24
29-05-2025 | 15:22
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في تطور جديد يثير القلق بشأن أمن المعلومات، كشف خبير أمني عن تسريب ضخم طال بيانات تسجيل دخول لأكثر من 180 مليون حساب شخصي على منصات شهيرة مثل فيسبوك، نتفليكس، غوغل، وباي بال.
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ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن التسريب شمل بيانات حساسة تتضمن أسماء الدخول وكلمات المرور، مما يعرض المستخدمين لخطر القرصنة والاختراقات المالية.

الباحث الأميركي جيريميا فاولر، المتخصص في رصد تسريبات البيانات، عثر على قاعدة البيانات المكشوفة خلال تحليل روتيني للأمن السيبراني. وأكد أن التسريب لم يقتصر على البريد الإلكتروني وكلمات السر، بل شمل أيضًا معلومات مالية وسجلات صحية وحكومية، ما يزيد من خطورة الاستخدام الإجرامي لهذه البيانات.

ورجّح فاولر أن التسريب ناتج عن انتشار برمجيات خبيثة تُعرف بـ Infostealer malware، وهي أدوات تجسسية تُزرع في أجهزة المستخدمين دون علمهم، وتقوم باستخراج البيانات المخزنة محلياً في المتصفحات، وتطبيقات البريد الإلكتروني والمراسلة.

وتستهدف هذه البرمجيات ملفات تعريف الدخول المحفوظة في الأجهزة، مما يجعل عمليات الاختراق أكثر دقة وتأثيراً، ويُبرز مجدداً الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات الحماية السيبرانية.

كما يقع كثير من المستخدمين في خطأ شائع يتمثل في استخدام بريدهم الإلكتروني كمستودع طويل الأمد للملفات الشخصية، من نماذج الضرائب إلى العقود الطبية والمصرفية، دون وعي كافٍ بخطورة ذلك.

وأوصى بضرورة حذف الرسائل القديمة التي تتضمن معلومات حساسة، وعدم استخدام البريد الإلكتروني لتخزين أو تبادل ملفات تتعلق بالهوية أو الشؤون المالية.

ورغم أن قاعدة البيانات قد أُزيلت، إلا أن حجم التسريب وخطورته تفرضان على المستخدمين اتخاذ تدابير عاجلة، أبرزها تحديث كلمات المرور فوراً، وتجنّب استخدامها المتكرر عبر أكثر من خدمة، بالإضافة إلى تفعيل المصادقة الثنائية حيثما أمكن. 

كما يُنصح بالاعتماد على أدوات إدارة كلمات المرور الموثوقة، مع التفكير الجاد في الانتقال إلى أنظمة تحقق أكثر أماناً مثل "Passkeys"، لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة عالمياً.
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