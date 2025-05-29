أنقذ حياتك برسالة.. ميزة جديدة من أبل تصل لملايين المستخدمين!

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لذا احرص على تنزيل التحديث، فلا أحد يعلم متى قد يكون مفيدًا.يتيح نظام iOS 18.5 استخدام الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية، وهي ميزة تسمح لك مواصلة إرسال الرسائل حتى في حالة عدم وجود إشارة شبكة خليوية.بمعنى آخر، تتيح للمستخدمين الاتصال بالأقمار الصناعية في السماء بدلًا من أبراج الهواتف القريبة لإرسال الرسائل، وهو ما قد ينقذ حياتك في حال ضياعك أو تعرضك لحادث في منطقة لا توجد بها إشارة.ومع أن هذه الميزة ليست جديدة تمامًا، حيث طُبّقت بالتزامن مع إطلاق نظام iOS 18 قبل أقل من عام، إلا أن التحديث الأخير يضيف هذه الميزة الثورية إلى سلسلة هواتف آيفون 13 أيضًا، بعدما كانت مقتصرة سابقًا على هواتف آيفون 14 وما فوق.رغم أن هذه الميزة تُعدّ ميزة كبيرة لمستخدمي هواتف آيفون، إلا أنها تأتي مع تحذير، حيث تعمل بشكل مختلف قليلًا مع آيفون 13.والأهم من ذلك، لن يتمكن كل من يمتلك آيفون 13 من استخدام هذه الميزة، حيث يعتمد ذلك على شركة الاتصالات التي تستخدمها، حاليًا، على هاتفك، وما إذا كانت تتعاون مع شركة ستارلينك التابعة لإيلون لتوفير اتصال عبر الأقمار الصناعية.مع بأن قلة من مزودي الخدمة حول العالم لديهم هذا التعاون.بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن أيضًا من الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، والتي كانت إحدى المزايا الرئيسية لهذه الميزة ، لذا فهي تفتقر إلى بعض الميزات مقارنةً بمجموعة الميزات الكاملة المتوافرة لهواتف آيفون 14 أس وما بعدها.أول ما عليك فعله قبل البدء في استخدام الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية على هاتف آيفون هو التحديث إلى نظام التشغيل iOS 18، والذي يمكنك القيام به بالتوجه إلى الإعدادات، ثم عام، وأخيرًا تحديث البرنامج.بعد ذلك، عليك التأكد من تشغيل iMessage، وأن شريحة SIM الخاصة بك نشطة، حاليًا، ومتوافقة مع مزود الخدمة.من هناك، ستحتاج إلى التوجه إلى منطقة خارجية لا توجد بها إشارة، ولا عوائق كالأشجار أو المباني بينك وبين السماء.بعد ذلك، سترغب في الدخول إلى الرسائل، وستظهر نافذة منبثقة تُشير إلى عدم وجود إشارة، ثم ستُطالبك بتفعيل "استخدام الرسائل عبر الأقمار الصناعية".وإذا كنت ترغب في تجربتها دون إرسال رسالة، يمكنك الانتقال إلى قائمة الإعدادات، ثم اختيار التطبيقات، وأخيرًا عرض توضيحي للاتصال عبر الأقمار الصناعية لاختبار مدى فاعليتها.