بمواصفات ممتازة.. Tecno تطلق هاتفاً جديداً لشبكات الجيل الخامس

Advertisement

أعلنت Tecno عن هاتفها الذكي الجديد الذي جهّز بمواصفات منافسة، وله القدرة على العمل بكفاءة عالية مع شبكات 5G الخليوية.حصل هاتف Pova Curve الجديد على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، وزنه 177 غ.وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2436/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها تعادل 393 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7300 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (64+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 ، كاميرته الأمامية أتت بدقة 13 ميغابيكسل.زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.