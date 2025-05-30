تعاون بين "روس كوسموس" وجامعة روسية لتطوير 100 قمر صناعي نانوي

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أعلنت وكالة " " أنها ستتعاون مع الحكومية الروسية لتطوير 100 قمر صناعي نانوي من نوع "CubeSat".وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"وقّعت شركة أنظمة الفضاء التابعة لروس كوسموس اتفاقية تعاون علمي وتقني مع جامعة باومان الحكومية في ، بهدف تطوير 100 قمر صناعي نانوي جديد من نوع CubeSat".وأضاف البيان:"في إطار الاتفاقية المذكورة من المخطط أن يعمل الطرفان على تطوير وإنتاج أقمار صناعية مبنية عل منصات أقمار CubeSat التي تطورها جامعة باومان، بالإضافة إلى تطوير عدة حلول تقنية ستستفيد منها مجموعات الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء حاليا".وأوضحت "روس كوسموس" أن الأقمار الجديدة ستبنى على منصات CubeSat 6U التي تعتبر صغيرة الحجم لكنها مثالية لاستيعاب المعدات اللازمة للأقمار.وتخطط شركة "أنظمة الفضاء" الروسية في إطار التعاون المذكور لتطوير معدات جديدة للأقمار الصناعية النانوية بما في ذلك الأنظمة البصرية التي تمكن الأقمار من رصد الأرض، ومعدات ستستخدم في خدمات الأرصاد الجوية، وأنظمة ملاحية، وأنظمة لنقل الإشارات من وإلى الأقمار الصناعية، وغيرها من المعدات.تجدر الإشارة إلى أن جامعة باومان الحكومية في موسكو كانت قد طورت عدة أقمار نانوية من نوع CubeSat وأطلقتها إلى المدار، منها أقمار تستخدم في البحرية والنهرية، وأقمار لمراقبة الغلاف الجوي للأرض.