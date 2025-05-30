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تكنولوجيا وعلوم

مساعد ميتا الذكي يصل إلى مليار مستخدم نشِط شهريًا

Lebanon 24
30-05-2025 | 04:55
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أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن مساعد الذكاء الاصطناعي التابع للشركة meta ai تجاوز حاجز المليار مستخدم نشِط شهريًا عبر تطبيقات الشركة المختلفة، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمساهمين الذي عُقد يوم الأربعاء.
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وأوضح أن التركيز خلال العام الجاري ينصبّ على “تعميق تجربة الاستخدام، وجعل مساعد ميتا الذكي الرائد في فئة المساعدات الشخصية، مع تعزيز مزايا التخصيص، والمحادثات الصوتية، والترفيه” على حد قوله.

ويأتي هذا الإنجاز بعد إطلاق تطبيق مستقل لمساعد Meta AI في شهر أبريل الماضي، ضمن مساعي الشركة إلى توسيع انتشاره. وأشار زوكربيرج إلى أن ميتا تخطط في المرحلة الحالية لتنمية هذا المنتج دون السعي إلى تحقيق عائدات مباشرة، على أن تبني لاحقًا نموذج أعمال حوله.

وأضاف زوكربيرغ أن من بين الخيارات المحتملة مستقبلًا “إدخال توصيات مأجورة” أو تقديم “خدمة اشتراك مأجورة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى قدرات حوسبة أعلى”، وذلك على غرار الخدمات الأخرى المماثلة، مثل ChatGPT و Gemini.

وقال زوكربيرغ ممازحًا خلال الاجتماع: “قد يبدو من الغريب أن مليار مستخدم نشِط شهريًا لا يُعد رقمًا ضخمًا لنا، لكن هذه هي الحقيقة”.

ويشكك بعض المحللين التقنيين في دقة عدد المستخدمين الذي أعلنته ميتا، إذ يرون أن “النشاط” قد يكون محسوبًا بنحو فضفاض يشمل أي تفاعل بسيط عبر التطبيقات المختلفة مثل واتساب أو إنستاغرام أو فيسبوك، حتى لو لم يكن استخدامًا مباشرًا ومكثفًا للمساعد نفسه.

ولم تكشف ميتا عن تعريفها المحدد لـ”المستخدم النشِط” في هذا السياق، ولا عن النسب التي تشكّل استخدام التطبيق المستقل مقارنةً بالاستخدام المُضمَّن في التطبيقات الأخرى. ويُنظر إلى هذا الرقم الضخم كجزء من إستراتيجية ميتا لإظهار النمو السريع، وتثبيت حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي أمام منافسين مثل OpenAI وجوجل.

وما يدفع أكثر نحو التشكيك في تجاوز مساعد ميتا حاجز المليار مستخدم شهريًا أن عدد مستخدمي ChatGPT من OpenAI و Gemini من جوجل قد بلغ فقط 400 مليون مستخدم نشِط شهريًا، وفقًا لأحدث الإحصائيات المُعلنة.
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