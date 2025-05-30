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تكنولوجيا وعلوم

بذكاء مذهل.. غوغل درايف يلخّص الفيديوهات بلمح البصر

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:00
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يُوسع غوغل درايف نطاق إمكانيات جيميني Gemini، فبالإضافة إلى تلخيص المستندات وملفات PDF، حيث يُمكن لجيميني الآن تلخيص مقاطع الفيديو المُخزنة في درايف وهذا يعني أنه يُمكن للمستخدمين الحصول على نظرة عامة سريعة أو طرح أسئلة حول مقطع فيديو دون الحاجة إلى مشاهدته كاملاً.
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وبدأ طرح التحديث لمستخدمي نطاقات الإصدار السريع، وسيصل إلى نطاقات الإصدار المُجدول في 16 يونيو، حيث  يتوفر التحديث لمستخدمي باقات Business Standard وPlus، وEnterprise Standard وPlus، بالإضافة إلى مستخدمي Gemini Education أو Gemini Education Premium.

ويشمل التحديث أيضًا مشتركي Google One AI Premium، وأي شخص سبق له شراء إضافات Gemini Business أو Enterprise.

بمجرد توفر الميزة، يمكن للمستخدمين فتح ملف فيديو في معاينة التراكب أو في علامة تبويب جديدة بالمتصفح، ومن هناك، يمكنهم النقر على زر "اسأل جيميني" النجمي في الزاوية العلوية اليمنى للبدء.

ويستطيع جيميني الاستجابة لطلبات مثل "لخّص هذا الفيديو"، أو "اذكر بنود العمل من هذا الاجتماع".

تعمل الأداة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، وتتطلب تفعيل الترجمة في الفيديو و هذا يعني أنه على المشرفين التأكد من تفعيل الترجمة في إعدادات مؤسستهم لاستخدام ميزات Gemini بشكل عام، يجب أيضًا تفعيل الميزات الذكية والتخصيص في لوحة تحكم المشرف.

يهدف هذا التحديث إلى مساعدة المستخدمين على توفير الوقت، حيث إن مشاهدة مقاطع الفيديو كاملةً للعثور على جزء معين أو تذكر ما تمت مناقشته خلال الاجتماع قد يستغرق وقتًا طويلاً.


باستخدام Gemini، يُسهّل العثور على التفاصيل الرئيسية، خاصةً في التسجيلات الطويلة مثل الاجتماعات أو العروض التقديمية. (اليوم السابع)
 
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