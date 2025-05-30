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تكنولوجيا وعلوم

ميزة من يوتيوب.. ما هي؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:21
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كشف يوتيوب عن  ميزة Lens إلى فيديوهات Shorts وستُطرح هذه الميزة تجريبيًا في الأسابيع المقبلة، وستتيح لك البحث عن معلومات إضافية حول الحيوانات والنباتات والعناصر التي تراها في الفيديو.
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على سبيل المثال، إذا كنت تشاهد مقطع فيديو قصيرًا يحتوي على معلم في الخلفية، فإن youtube يقول إنه يمكنك استخدام Lens للبحث عن المعلم المحدد ومعرفة المزيد حول مكان تصوير الفيديو.
وستتمكن من استخدام هذه الميزة عبر الوصول إلى الفيديوهات القصيرة من تطبيق يوتيوب للهاتف، وبعد إيقاف الفيديو القصير مؤقتًا، اضغط على زر "العدسة" في القائمة العلوية، ثم حدد العنصر الذي تريد البحث عنه أو حدده أو اضغط عليه ، سيعرض يوتيوب بعد ذلك التطابقات المرئية ونتائج البحث على الفيديو القصير ، وتشير المنصة إلى أنه عند تحديد إحدى هذه النتائج، يمكنك "العودة بسرعة إلى المحتوى الذي كنت تشاهده".
وبدأت شركة غوغل في توسيع نطاق ميزة Lens في الأشهر الأخيرة، حيث تتيح لك الآن البحث باستخدام الفيديو ، ويمكنها أيضًا مساعدتك في معرفة ما يجب شراؤه في المتجر .
ويقول يوتيوب إنه على الرغم من أن Lens لا يستخدم "التعرف البيومتري على الوجه" لتحديد أشخاص محددين، إلا أنه قد يعرض نتائج لشخصيات عامة بارزة، كما أنه لن يعرض إعلانات في النتائج خلال الفترة التجريبية. (اليوم السابع)
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