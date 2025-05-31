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موعد أول رحلة غير مأهولة لـ"ستارشيب" إلى المريخ.. هذا ما كشفه ماسك

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:00
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أعلن الملياردير إيلون ماسك، ان مركبته الفضائية الكبيرة الجديدة "ستارشيب" قد تقوم بأول رحلة غير مأهولة إلى المريخ في نهاية العام المُقبل.
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ويأتي ذلك بعد يومين من أحدث حلقة في سلسلة انتكاسات تعرضت لها المركبة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وعرض ماسك في مقطع مصور نشرته شركته "سبيس إكس" على الإنترنت جدولًا زمنيًا مفصلًا لتطوير المركبة الفضائية.

وذكر ماسك أن أحدث جدول زمني للوصول إلى الكوكب الأحمر يتوقف على ما إذا كان بإمكان المركبة الفضائية إنجاز عدد من الأعمال التقنية الصعبة أثناء تطوير اختبار الطيران، ولا سيما مناورة إعادة التزود بالوقود في مدار الأرض بعد الإطلاق.

وتتزامن نهاية عام 2026 مع حدث يقع مرة كل عامين عندما يقترب المريخ من الأرض ويكون في الجهة المقابلة لها أثناء الدوران حول الشمس بما يمثل أقرب نقطة بين الكوكبين تستطيع المركبة الفضائية قطعها في رحلة تستغرق من 7 إلى 9 أشهر.

وقال ماسك إن فرصة وفاء شركته بهذا الموعد النهائي تصل إلى 50%، مبيّنًا أن "سبيس إكس" ستنتظر عامين آخرين إذا لم تكن المركبة جاهزة بحلول ذلك الوقت قبل أن تحاول مرة أخرى.

وستحمل الرحلة الأولى إلى المريخ طاقم محاكاة يتكون من روبوت أو أكثر من الطراز "أوبتيموس"، الذي تصنعه شركة "تسلا"، وسيلحق به أول طاقم بشري في الهبوط الثاني أو الثالث.

وعبّر ماسك عن تصوره بأنه سيتم إطلاق ما بين 1000 و2000 مركبة إلى المريخ كل عامين لإقامة مستوطنة بشرية دائمة ذاتية الاكتفاء على نحو سريع، وفق تعبيره.

 وأُطلقت المركبة "ستارشيب" في تاسع رحلة تجريبية مساء يوم الثلاثاء الماضي، لكنها خرجت عن السيطرة وتفككت بعد حوالي 30 دقيقة من الإطلاق وفي منتصف مسار رحلتها تقريبا دون أن تحقق بعضا من أهم أهدافها التجريبية.

وفشلت رحلتان تجريبيتان سابقتان في شهري كانون الثاني وآذار الماضيين، حين انفجرت المركبة أثناء الصعود وتحولت إلى قطع صغيرة بعد لحظات من الإقلاع وتساقط الحطام فوق أجزاء من منطقة البحر الكاريبي مما أجبر العشرات من شركات الطيران على تغيير مسار الطائرات كإجراء احترازي(إرم نيوز).


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