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تكنولوجيا وعلوم
بمواصفات منافسة.. Infinix تعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
31-05-2025
|
06:23
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أعلنت Infinix عن حاسبها اللوحي الجديد الذي جهّز بمواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل الحواسب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.
حصل حاسب Infinix Xpad 20 على هكل بأبعاد (257.7/169.2/7.9) ملم، وزنه 498 غ، وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 11.0 بوصة، أبعادها "16:10"، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 206 بيكسل/الإنش تقريبا.
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يعمل الجهاز بنظام
android
15، ومعالج Mediatek Helio G88، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغبايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل.
دعمت Infinix هذا الجهاز بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ Infinix، وتقنيات
bluetooth
5.2، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنيات GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، وزوّدته ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط. (روسيا اليوم)
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