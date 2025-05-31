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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يُوقف دعمه للأجهزة القديمة بدءًا من 1 حزيران

Lebanon 24
31-05-2025 | 13:02
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يستعد تطبيق واتساب، التابع لشركة "ميتا"، لتنفيذ قرار إيقاف دعمه لعدد من هواتف آيفون وأندرويد اعتبارًا من غدًا، الأول من حزيران 2025، وكان التطبيق قد أعلن في وقت سابق أن هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ في مايو، لكن الشركة قررت منح المستخدمين فترة إضافية للاستعداد، قبل أن تتوقف الخدمة فعليًا.
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سبب توقف التطبيق على الهواتف القديمة
ويعود السبب الرئيسي لهذا القرار إلى تحديثات دورية تقوم بها ميتا لرفع الحد الأدنى من متطلبات تشغيل التطبيق، مع التركيز بشكل خاص على الجوانب الأمنية، فالأجهزة القديمة التي لم تعد تتلقى تحديثات لأنظمتها التشغيلية تصبح أكثر عرضة للثغرات والاختراقات، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.
وبموجب هذا القرار، لن يكون بإمكان مستخدمي هواتف iphone التي تعمل بنظام iOS 15 أو أقل، وأجهزة android التي تعمل بإصدار 5.0 أو أقدم، تشغيل واتساب على أجهزتهم. وتشمل قائمة الأجهزة المتأثرة: آيفون 5s، وآيفون 6، و6 بلس، و6s، و6s بلس، وآيفون SE من الجيل الأول.

وتوصي واتساب المستخدمين بمحاولة تحديث أجهزتهم، إذ يمكن لبعض الطرازات تشغيل نسخ أحدث من نظام التشغيل، ما يسمح باستمرار دعم التطبيق.

وفي حال تعذر التحديث، تنصح الشركة بضرورة إجراء نسخ احتياطي للمحادثات، حفاظًا على البيانات عند الانتقال إلى جهاز جديد. يمكن القيام بذلك من خلال الذهاب إلى إعدادات التطبيق، ثم اختيار "الدردشات" ومنها "نسخ احتياطي للمحادثات"، واتباع الخطوات الموضحة.

الخطوة الأخيرة تأتي في سياق تحديثات كبيرة أطلقتها واتساب مؤخرًا لتعزيز الأمان والخصوصية، مثل أدوات قفل الدردشات، والرسائل ذاتية الاختفاء، وميزات تمنع نسخ الصور والنصوص الحساسة من المحادثات، ويُعد تقليل دعم الأجهزة غير الآمنة امتدادًا لهذه السياسة التي تسعى لتوفير تجربة أكثر أمانًا للمستخدمين.

وتعكس هذه التحركات تركيز واتساب على تحسين الجودة التقنية للخدمة، وتقليل المخاطر التي قد تنتج عن استمرار استخدام الأجهزة غير المدعومة في بيئة تقنية سريعة التطور. (اليوم السابع)
 
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