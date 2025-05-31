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تكنولوجيا وعلوم

Gmail يسهل قراءة الرسائل عبر تلخيصات تعتمد على الذكاء الإصطناعي

Lebanon 24
31-05-2025 | 15:30
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كشف تقرير حديث عن إنشاء gmail الآن ملخصات تلقائية للرسائل المعقدة وتظهر فوق الرسائل نفسها، وسيشهد مستخدمو Google Workspace جهودًا أكبر من Gemini لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني.
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منذ العام الماضي، عُثر على ملخصات رسائل البريد الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي في حسابات Google Workspace، ولكن حتى الآن كان عليك تشغيلها يدويًا، وبدلاً من ذلك سيُحدد الذكاء الاصطناعي من Google الآن متى يكون الملخص مفيدًا، ويُنشئه دون الحاجة إلى "سلاسل رسائل بريد إلكتروني أطول أو رسائل ذات ردود متعددة، وسيتم تحديث ملخصات سلاسل الرسائل الإلكترونية باستمرار بالردود الجديدة فور ورودها.

كما ستظهر الملخصات التلقائية الآن فوق رسائل البريد الإلكتروني المكتوبة باللغة الإنجليزية، ولكن على الأجهزة المحمولة فقط، وقد يستغرق ظهورها لحسابك ما يصل إلى أسبوعين ، ولم تُعلن جوجل ما إذا كانت هذه الميزة ستُتاح لتطبيق Gmail على أجهزة الكمبيوتر، أو لمستخدمي Gmail الذين لا يملكون حسابات Workspace مدفوعة، أو متى سيتم ذلك.

وإذا لم يُنشئ Gmail ملخصًا للذكاء الاصطناعي تلقائيًا، فسيظل بإمكانك طلب إنشائه، كما كان الحال حتى الآن، وإذا كنت تفضل عدم رؤيتها إطلاقًا، يمكنك تعطيل جميع ميزات الذكاء الاصطناعي في Gmail بإيقاف تشغيل "الميزات الذكية" في إعدادات التطبيق. (اليوم السابع)
 
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