22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
Gmail يسهل قراءة الرسائل عبر تلخيصات تعتمد على الذكاء الإصطناعي
Lebanon 24
31-05-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير حديث عن إنشاء
gmail
الآن ملخصات تلقائية للرسائل المعقدة وتظهر فوق الرسائل نفسها، وسيشهد مستخدمو Google Workspace جهودًا أكبر من Gemini لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني.
Advertisement
منذ العام الماضي، عُثر على ملخصات رسائل البريد الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي في حسابات Google Workspace، ولكن حتى الآن كان عليك تشغيلها يدويًا، وبدلاً من ذلك سيُحدد
الذكاء الاصطناعي
من Google الآن متى يكون الملخص مفيدًا، ويُنشئه دون الحاجة إلى "سلاسل رسائل بريد إلكتروني أطول أو رسائل ذات ردود متعددة، وسيتم تحديث ملخصات سلاسل الرسائل الإلكترونية باستمرار بالردود الجديدة فور ورودها.
كما ستظهر الملخصات التلقائية الآن فوق رسائل البريد الإلكتروني المكتوبة باللغة
الإنجليزية
، ولكن على الأجهزة المحمولة فقط، وقد يستغرق ظهورها لحسابك ما يصل إلى أسبوعين ، ولم تُعلن جوجل ما إذا كانت هذه الميزة ستُتاح لتطبيق Gmail على أجهزة الكمبيوتر، أو لمستخدمي Gmail الذين لا يملكون حسابات Workspace مدفوعة، أو متى سيتم ذلك.
وإذا لم يُنشئ Gmail ملخصًا للذكاء الاصطناعي تلقائيًا، فسيظل بإمكانك طلب إنشائه، كما كان الحال حتى الآن، وإذا كنت تفضل عدم رؤيتها إطلاقًا، يمكنك تعطيل جميع ميزات الذكاء الاصطناعي في Gmail بإيقاف تشغيل "الميزات الذكية" في إعدادات التطبيق. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: اعتماد إسرائيل الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري أدى لأخطاء
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: اعتماد إسرائيل الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري أدى لأخطاء
01/06/2025 07:12:43
01/06/2025 07:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء غريبة... غوغل تُعدّل ميزة الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
أخطاء غريبة... غوغل تُعدّل ميزة الذكاء الاصطناعي
01/06/2025 07:12:43
01/06/2025 07:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الذكاء الإصطناعيّ في الحروب: "الخوارزميات ستكون أسرع من الرصاص"
Lebanon 24
تحذير من الذكاء الإصطناعيّ في الحروب: "الخوارزميات ستكون أسرع من الرصاص"
01/06/2025 07:12:43
01/06/2025 07:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر الذكاء الاصطناعي: موجة تسجيل خليجية واسعة
Lebanon 24
مؤتمر الذكاء الاصطناعي: موجة تسجيل خليجية واسعة
01/06/2025 07:12:43
01/06/2025 07:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
تقرير يحذر: حالة عدم اليقين الجمركي تهدد مبيعات الهواتف الذكية
Lebanon 24
تقرير يحذر: حالة عدم اليقين الجمركي تهدد مبيعات الهواتف الذكية
23:00 | 2025-05-31
31/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب يُوقف دعمه للأجهزة القديمة بدءًا من 1 حزيران
Lebanon 24
واتساب يُوقف دعمه للأجهزة القديمة بدءًا من 1 حزيران
13:02 | 2025-05-31
31/05/2025 01:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء من أهالي ممفيس لوقف مشروع كمبيوتر ماسك العملاق "كولوسوس"
Lebanon 24
نداء من أهالي ممفيس لوقف مشروع كمبيوتر ماسك العملاق "كولوسوس"
09:52 | 2025-05-31
31/05/2025 09:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أسباب العاصفة غير المسبوقة في الإسكندرية.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
Lebanon 24
عن أسباب العاصفة غير المسبوقة في الإسكندرية.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
08:29 | 2025-05-31
31/05/2025 08:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مرّ في سماء دولة عربيّة.. جسم فضائيّ دخل الغلاف الجويّ للأرض (فيديو)
Lebanon 24
مرّ في سماء دولة عربيّة.. جسم فضائيّ دخل الغلاف الجويّ للأرض (فيديو)
07:05 | 2025-05-31
31/05/2025 07:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
Lebanon 24
بالصور.. تايلاند تتربع على عرش مسابقة ملكة جمال العالم 2025
12:07 | 2025-05-31
31/05/2025 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة مسلسل "حب للايجار" التركية الشهيرة؟ أنباء عن إصابتها بورم سرطاني امتد إلى وجهها (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون بطلة مسلسل "حب للايجار" التركية الشهيرة؟ أنباء عن إصابتها بورم سرطاني امتد إلى وجهها (صور)
03:00 | 2025-05-31
31/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يتحدّث بتأثر عن أولاده: "4 سنين هني بعاد عني"
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ يتحدّث بتأثر عن أولاده: "4 سنين هني بعاد عني"
06:00 | 2025-05-31
31/05/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن الـ100 ألف ليرة.. معلومة للمواطنين
14:08 | 2025-05-31
31/05/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
Lebanon 24
من داخل السيارة... نبيلة عواد تنشر صورة جديدة لابنها عمر
10:10 | 2025-05-31
31/05/2025 10:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2025-05-31
تقرير يحذر: حالة عدم اليقين الجمركي تهدد مبيعات الهواتف الذكية
13:02 | 2025-05-31
واتساب يُوقف دعمه للأجهزة القديمة بدءًا من 1 حزيران
09:52 | 2025-05-31
نداء من أهالي ممفيس لوقف مشروع كمبيوتر ماسك العملاق "كولوسوس"
08:29 | 2025-05-31
عن أسباب العاصفة غير المسبوقة في الإسكندرية.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي
07:05 | 2025-05-31
مرّ في سماء دولة عربيّة.. جسم فضائيّ دخل الغلاف الجويّ للأرض (فيديو)
06:23 | 2025-05-31
بمواصفات منافسة.. Infinix تعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
01/06/2025 07:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
01/06/2025 07:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
01/06/2025 07:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24