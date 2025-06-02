من دون إنترنت.. تطبيق مجاني من غوغل لتشغيل الذكاء الاصطناعي

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أطلقت تطبيقا جديدا يتيح للمستخدمين تشغيل مجموعة من نماذج المتاحة للعموم من منصة Hugging Face على هواتفهم.يحمل التطبيق اسم Google AI Edge Gallery، وهو متاح حاليًا لأجهزة أندرويد، وسيصل قريبا إلى iOS.يتيح التطبيق للمستخدمين البحث عن نماذج ذكاء اصطناعي متوافقة وتنزيلها وتشغيلها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، اعتمادًا على معالجات الهواتف المدعومة.تشمل هذه النماذج مهام مثل توليد الصور، والإجابة عن الأسئلة، وكتابة وتحرير الأكواد، وغيرها.