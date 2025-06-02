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تكنولوجيا وعلوم

من دون إنترنت.. تطبيق مجاني من غوغل لتشغيل الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
02-06-2025 | 00:53
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أطلقت غوغل تطبيقا جديدا يتيح للمستخدمين تشغيل مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة للعموم من منصة Hugging Face على هواتفهم.
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يحمل التطبيق اسم Google AI Edge Gallery، وهو متاح حاليًا لأجهزة أندرويد، وسيصل قريبا إلى iOS.

يتيح التطبيق للمستخدمين البحث عن نماذج ذكاء اصطناعي متوافقة وتنزيلها وتشغيلها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، اعتمادًا على معالجات الهواتف المدعومة.

تشمل هذه النماذج مهام مثل توليد الصور، والإجابة عن الأسئلة، وكتابة وتحرير الأكواد، وغيرها.
 
ويمكن تحميل تطبيق Google AI Edge Gallery، الذي تصفه غوغل بأنه إصدار تجريبي “Alpha”، من GitHub. (تكنولوجيا نيوز) 
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