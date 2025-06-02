في روسيا.. ابتكار جهاز إرسال ليزري للاتصال بين الأقمار الصناعية

أفادت لازارينكو، مديرة قسم "اتصالات الليزر" في شركة "Bureau 1440"، أن خبراء الشركة عملوا على تطوير نظام اتصال ليزري للأقمار الصناعية يمكن تركيبه على أي مركبة فضائية.

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ووفقا لها، تبلغ سرعة نقل المعلومات بالليزر 10 غيغابايت في الثانية أو أكثر. الجهاز المبتكر صغير الحجم، ويمكن تركيبه على أي مركبة فضائية. وتُعد هذه التقنية حديثة نسبيا؛ فحين بدأنا في تصميمه، لم يكن هناك تأكيد واسع النطاق على جدواها عالميا، رغم أن اتصالات الليزر وُجدت منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك بسبب تعقيدها التكنولوجي الكبير.



وتضيف: "أجرينا العديد من التجارب، لكن لم يكن من الممكن تطوير نظام فعال. أما الآن، فقد أصبح هذا الاتجاه سائدا. لم يعد يُمكن تخيل أنظمة الفضاء ومجموعاته، من حيث المبدأ، دون اتصالات ليزرية."



وتشرح أن خصوصية الاتصالات الليزرية في مجموعة أقمار صناعية تكمن في أن المحطة ترسل إشارات إلى جهاز آخر. بمعنى آخر، يُرسل الجهاز إحداثيات تشير إلى وجود جهاز مطابق في النطاق المحدد، ويُطلب تحديد موقعه. ثم تبدأ "العملية السحرية"، حيث تقوم محطة الاتصالات الليزرية تلقائيا — بناء على هذه الإحداثيات — بإنشاء اتصال ذاتي مع المركبة الفضائية التي تحمل جهاز اتصال ليزريا آخر. (روسيا اليوم)