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تكنولوجيا وعلوم

مساء اليوم.. القمر سيقترن مع "قلب الأسد"

Lebanon 24
02-06-2025 | 03:47
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يشهد هواة الفلك والمهتمون بظواهر السماء، مساء اليوم الاثنين، حدثًا فلكيًا مميزًا يتمثل في اقتران القمر مع نجم "ريجولس" (Regulus) أو "قلب الأسد"، ألمع نجوم كوكبة الأسد وأحد أكثر النجوم سطوعًا في السماء الليلية.
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وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عبر منشور له على موقع "فيسبوك": يُرصد هذا المشهد البديع بالعين المجردة فور غروب الشمس ودخول الليل، حيث يظهر القمر إلى جوار النجم اللامع في الأفق الغربي، ويستمر هذا الاقتران حتى نحو الساعة 12:30 بعد منتصف الليل تقريبًا.
 
كما أوضح أن نجم "قلب الأسد" يبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية، وتبلغ كتلته 3.5 مرة كتلة الشمس، ويُعد من أبرز النجوم التي يمكن تتبعها في سماء فصل الربيع والصيف. (العربية) 
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