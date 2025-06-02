مساء اليوم.. القمر سيقترن مع "قلب الأسد"

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يشهد هواة والمهتمون بظواهر السماء، مساء اليوم الاثنين، حدثًا فلكيًا مميزًا يتمثل في اقتران القمر مع نجم "ريجولس" (Regulus) أو " "، ألمع نجوم كوكبة وأحد أكثر النجوم سطوعًا في السماء الليلية.أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عبر منشور له على موقع " ": يُرصد هذا المشهد البديع بالعين المجردة فور غروب الشمس ودخول الليل، حيث يظهر القمر إلى جوار النجم اللامع في الأفق ، ويستمر هذا الاقتران حتى نحو الساعة 12:30 بعد منتصف الليل تقريبًا.