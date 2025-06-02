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تكنولوجيا وعلوم
مساء اليوم.. القمر سيقترن مع "قلب الأسد"
Lebanon 24
02-06-2025
|
03:47
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يشهد هواة
الفلك
والمهتمون بظواهر السماء، مساء اليوم الاثنين، حدثًا فلكيًا مميزًا يتمثل في اقتران القمر مع نجم "ريجولس" (Regulus) أو "
قلب الأسد
"، ألمع نجوم كوكبة
الأسد
وأحد أكثر النجوم سطوعًا في السماء الليلية.
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وقال الدكتور
أشرف تادرس
أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عبر منشور له على موقع "
فيسبوك
": يُرصد هذا المشهد البديع بالعين المجردة فور غروب الشمس ودخول الليل، حيث يظهر القمر إلى جوار النجم اللامع في الأفق
الغربي
، ويستمر هذا الاقتران حتى نحو الساعة 12:30 بعد منتصف الليل تقريبًا.
كما أوضح أن نجم "قلب الأسد" يبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية، وتبلغ كتلته 3.5 مرة
كتلة الشمس
، ويُعد من أبرز النجوم التي يمكن تتبعها في سماء فصل الربيع والصيف. (العربية)
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