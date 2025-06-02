Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطعن في قرار المحكمة بشأن هيمنتها على سوق البحث

Lebanon 24
02-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1369512-638844860078620993.jpg
Doc-P-1369512-638844860078620993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتهت مؤخرًا المرافعات الختامية لمحاكمة مكافحة الاحتكار المعقدة والخطيرة ضد غوغل وممارساتها في محركات البحث، وتخطط عملاقة التكنولوجيا بالفعل للاستئناف، في منشور على X أكدت جوجل أنها ستقدم استئنافًا، موضحةً أن الحلول المقترحة تجاوزت الحدود وستضر بالمستهلكين.
Advertisement

وكتبت غوغل: "سننتظر رأي المحكمة وما زلنا نعتقد اعتقادًا راسخًا أن قرار المحكمة الأصلي كان خاطئًا، ونتطلع إلى استئنافنا النهائي".

ولتحدي هيمنة جوجل على سوق محركات البحث، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا عام 2020 ، وقد تطورت قضية مكافحة الاحتكار الضخمة هذه بشكل مطرد على مر السنين، حيث اقترحت وزارة العدل الأمريكية حلولاً مثل إتاحة جوجل لتقنية محرك البحث الخاص بها للترخيص، وحظر الاتفاقيات مع شركات تصنيع الأجهزة مثل آبل وسامسونج لضمان أن يكون جوجل محرك البحث الافتراضي، وإجبارها على بيع متصفح كروم ومشروع كروميوم مفتوح المصدر.

ووفقًا لجوجل، فإن الإجراءات التي اقترحتها وزارة العدل ستُعرّض المستهلكين لـ"مشاكل خصوصية حقيقية للغاية"، وتترك للحكومة مسؤولية بيانات المستخدمين، وتساعد "المنافسين ذوي التمويل الجيد ، وبدلاً من ذلك عرضت جوجل تخفيف اتفاقياتها للسماح بمحركات بحث أخرى على الأجهزة، وإنشاء لجنة إشرافية لمراقبة أنشطة الشركة.

منذ ذلك الحين، قضت القاضية الفيدرالية أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ، التي ترأست القضية في أغسطس 2024 بأن جوجل تتمتع باحتكار غير قانوني لسوق محركات البحث، واتفق القاضي مع وزارة العدل على أن امتلاك جوجل لمتصفح كروم يمنحها ميزة غير عادلة، إذ يمكنها استخدام ميزة محرك البحث لزيادة عدد الزيارات وتحقيق المزيد من الإيرادات للشركة.

وقد تكون للنتيجة النهائية لمحاكمة مكافحة الاحتكار هذه آثار وخيمة على مستقبل الذكاء الاصطناعي، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بسوق محركات البحث، ووفقًا لجوجل قد يسمح هذا الحكم لشركات أخرى تمتلك روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي بالتدخل والهيمنة على سوق محركات البحث ، وخلال المحاكمة شهد نيك تورلي أحد المديرين التنفيذيين في OpenAI، بأن الشركة ستكون مهتمة بشراء كروم إذا أُجبرت جوجل على بيعه. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
المحكمة العليا الإسرائيلية: إرجاء القرار بشأن إقالة رئيس الشاباك إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي
lebanon 24
03/06/2025 08:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تنافس غوغل بإطلاق ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي Copilot Search
lebanon 24
03/06/2025 08:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة روسية تدين "غوغل" بسبب قتلى حرب أوكرانيا
lebanon 24
03/06/2025 08:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نعتزم استئناف قرار قاض فيدرالي بشأن ملاحقة مسؤولين في إدارة ترمب بتهمة ازدراء المحكمة في قضية ترحيل مهاجرين غير نظاميين
lebanon 24
03/06/2025 08:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:30 | 2025-06-03
15:30 | 2025-06-02
13:00 | 2025-06-02
10:38 | 2025-06-02
08:02 | 2025-06-02
04:28 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24