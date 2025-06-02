تسريب يكشف فروقات كاميرا iPhone 17 Pro مقارنةً بـ iPhone 16 Pro

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نشر الحساب التقني الشهير "Majin Bu" عبر منصة إكس صورة مقارنة تُظهر الفروقات الملموسة في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية بين هاتف Pro القادم وهاتف 17 Pro المتوقع صدوره في العام المقبل.تُظهر الصورة المسربة أن iPhone 17 Pro يتميز بوحدة كاميرا خلفية جديدة كليًا من حيث التصميم، حيث أصبحت العدسات الثلاث موزعة بشكل رأسي وأنيق ضمن إطار أقل بروزًا وأكثر بساطة من الإصدار السابق. في المقابل، لا تزال وحدة كاميرا iPhone 16 Pro تحتفظ بتصميم العدسات الثلاث المتمركزة داخل وحدة مربعة الشكل تقريبًا، وهو التصميم الذي اعتمدته أبل في أجهزتها منذ iPhone 11 Pro.الاختلافات في التصميم تشير إلى توجه أبل نحو تغيير جذري في الشكل العام للهاتف ضمن سلسلة iPhone 17، وهو ما يتماشى مع تسريبات سابقة توقعت تحديثات كبيرة في الهيكل الخارجي وشكل الكاميرا وموقعها، وربما حتى في تقنيات التصوير نفسها.حتى الآن، لم تؤكد أبل رسميًا أي من هذه التسريبات، لكن كثافة الصور والمعلومات التي بدأت تظهر تشير إلى أن التصميم الجديد لـ iPhone 17 Pro قد يكون من أبرز نقاط الجذب في إصدارات 2025. ( اليوم السابع)