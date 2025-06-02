23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تسريب يكشف فروقات كاميرا iPhone 17 Pro مقارنةً بـ iPhone 16 Pro
Lebanon 24
02-06-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الحساب التقني الشهير "Majin Bu" عبر منصة إكس صورة مقارنة تُظهر الفروقات الملموسة في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية بين هاتف
iphone 16
Pro القادم وهاتف
iphone
17 Pro المتوقع صدوره في العام المقبل.
Advertisement
تُظهر الصورة المسربة أن iPhone 17 Pro يتميز بوحدة كاميرا خلفية جديدة كليًا من حيث التصميم، حيث أصبحت العدسات الثلاث موزعة بشكل رأسي وأنيق ضمن إطار أقل بروزًا وأكثر بساطة من الإصدار السابق. في المقابل، لا تزال وحدة كاميرا iPhone 16 Pro تحتفظ بتصميم العدسات الثلاث المتمركزة داخل وحدة مربعة الشكل تقريبًا، وهو التصميم الذي اعتمدته أبل في أجهزتها منذ iPhone 11 Pro.
الاختلافات في التصميم تشير إلى توجه أبل نحو تغيير جذري في الشكل العام للهاتف ضمن سلسلة iPhone 17، وهو ما يتماشى مع تسريبات سابقة توقعت تحديثات كبيرة في الهيكل الخارجي وشكل الكاميرا وموقعها، وربما حتى في تقنيات التصوير نفسها.
حتى الآن، لم تؤكد أبل رسميًا أي من هذه التسريبات، لكن كثافة الصور والمعلومات التي بدأت تظهر تشير إلى أن التصميم الجديد لـ iPhone 17 Pro قد يكون من أبرز نقاط الجذب في إصدارات 2025. ( اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
مخاوف من عمر بطارية "iPhone 17 Air" النحيف
Lebanon 24
مخاوف من عمر بطارية "iPhone 17 Air" النحيف
03/06/2025 00:28:03
03/06/2025 00:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ألوان iPhone 17 قد تشهد تغييرًا جذريًا هذا العام لهذا السبب
Lebanon 24
ألوان iPhone 17 قد تشهد تغييرًا جذريًا هذا العام لهذا السبب
03/06/2025 00:28:03
03/06/2025 00:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تكشف عن Surface Pro بنسخته الجديدة
Lebanon 24
مايكروسوفت تكشف عن Surface Pro بنسخته الجديدة
03/06/2025 00:28:03
03/06/2025 00:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أبرز المزايا الجديدة المُتوقعة في سماعات AirPods Pro 3
Lebanon 24
هذه أبرز المزايا الجديدة المُتوقعة في سماعات AirPods Pro 3
03/06/2025 00:28:03
03/06/2025 00:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
إنستغرام.. إلى أجهزة iPad قبل نهاية 2025
Lebanon 24
إنستغرام.. إلى أجهزة iPad قبل نهاية 2025
13:00 | 2025-06-02
02/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأجهزة قد تكون مخترقة
Lebanon 24
هذه الأجهزة قد تكون مخترقة
10:38 | 2025-06-02
02/06/2025 10:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الخصوصية والمنافسة.. أبل ترفض مشاركة بيانات مستخدميها
Lebanon 24
بين الخصوصية والمنافسة.. أبل ترفض مشاركة بيانات مستخدميها
08:02 | 2025-06-02
02/06/2025 08:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أفلام تاريخية أنتجها الذكاء الاصطناعي.. تعرفوا إليها
Lebanon 24
5 أفلام تاريخية أنتجها الذكاء الاصطناعي.. تعرفوا إليها
04:28 | 2025-06-02
02/06/2025 04:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم.. القمر سيقترن مع "قلب الأسد"
Lebanon 24
مساء اليوم.. القمر سيقترن مع "قلب الأسد"
03:47 | 2025-06-02
02/06/2025 03:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
Lebanon 24
زودة "300 دولار" في هذا الموعد
08:41 | 2025-06-02
02/06/2025 08:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
Lebanon 24
بالصورة... مُقدّم برامج لبنانيّ شهير في المستشفى برفقة والدته المريضة
07:28 | 2025-06-02
02/06/2025 07:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة للجمهور.. نجمان شهيران يتزوجان للمرة الثانية (صور)
02:02 | 2025-06-02
02/06/2025 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه انجلينا جولي.. طليقة زوج أصالة نصري تكشف تعرّضها للخيانة وهذا ما قالته عنها (فيديو)
Lebanon 24
تشبه انجلينا جولي.. طليقة زوج أصالة نصري تكشف تعرّضها للخيانة وهذا ما قالته عنها (فيديو)
23:23 | 2025-06-01
01/06/2025 11:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسكها من خاصرتها.. "بودي غارد" هيفا وهبي يُثير الجدل بتصرفه خلال تواجدها في المانيا (فيديو)
Lebanon 24
أمسكها من خاصرتها.. "بودي غارد" هيفا وهبي يُثير الجدل بتصرفه خلال تواجدها في المانيا (فيديو)
02:08 | 2025-06-02
02/06/2025 02:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:00 | 2025-06-02
إنستغرام.. إلى أجهزة iPad قبل نهاية 2025
10:38 | 2025-06-02
هذه الأجهزة قد تكون مخترقة
08:02 | 2025-06-02
بين الخصوصية والمنافسة.. أبل ترفض مشاركة بيانات مستخدميها
04:28 | 2025-06-02
5 أفلام تاريخية أنتجها الذكاء الاصطناعي.. تعرفوا إليها
03:47 | 2025-06-02
مساء اليوم.. القمر سيقترن مع "قلب الأسد"
03:08 | 2025-06-02
في روسيا.. ابتكار جهاز إرسال ليزري للاتصال بين الأقمار الصناعية
فيديو
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
03/06/2025 00:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
03/06/2025 00:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
03/06/2025 00:28:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24