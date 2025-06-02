Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تسريب يكشف فروقات كاميرا iPhone 17 Pro مقارنةً بـ iPhone 16 Pro

Lebanon 24
02-06-2025 | 15:30
A-
A+

Doc-P-1369579-638844955643896552.jpg
Doc-P-1369579-638844955643896552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر الحساب التقني الشهير "Majin Bu" عبر منصة إكس صورة مقارنة تُظهر الفروقات الملموسة في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية بين هاتف iphone 16 Pro القادم وهاتف iphone 17 Pro المتوقع صدوره في العام المقبل.
Advertisement
تُظهر الصورة المسربة أن iPhone 17 Pro يتميز بوحدة كاميرا خلفية جديدة كليًا من حيث التصميم، حيث أصبحت العدسات الثلاث موزعة بشكل رأسي وأنيق ضمن إطار أقل بروزًا وأكثر بساطة من الإصدار السابق. في المقابل، لا تزال وحدة كاميرا iPhone 16 Pro تحتفظ بتصميم العدسات الثلاث المتمركزة داخل وحدة مربعة الشكل تقريبًا، وهو التصميم الذي اعتمدته أبل في أجهزتها منذ iPhone 11 Pro.
الاختلافات في التصميم تشير إلى توجه أبل نحو تغيير جذري في الشكل العام للهاتف ضمن سلسلة iPhone 17، وهو ما يتماشى مع تسريبات سابقة توقعت تحديثات كبيرة في الهيكل الخارجي وشكل الكاميرا وموقعها، وربما حتى في تقنيات التصوير نفسها.

حتى الآن، لم تؤكد أبل رسميًا أي من هذه التسريبات، لكن كثافة الصور والمعلومات التي بدأت تظهر تشير إلى أن التصميم الجديد لـ iPhone 17 Pro قد يكون من أبرز نقاط الجذب في إصدارات 2025. ( اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
مخاوف من عمر بطارية "iPhone 17 Air" النحيف
lebanon 24
03/06/2025 00:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ألوان iPhone 17 قد تشهد تغييرًا جذريًا هذا العام لهذا السبب
lebanon 24
03/06/2025 00:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تكشف عن Surface Pro بنسخته الجديدة
lebanon 24
03/06/2025 00:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أبرز المزايا الجديدة المُتوقعة في سماعات AirPods Pro 3
lebanon 24
03/06/2025 00:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:23 | 2025-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:00 | 2025-06-02
10:38 | 2025-06-02
08:02 | 2025-06-02
04:28 | 2025-06-02
03:47 | 2025-06-02
03:08 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24