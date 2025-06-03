شركة أميركية ناشئة تطور جيلا جديدا من صواريخ الفضاء

ذكرت مجلة "سبيس نيوز" أن شركة Firefly Aerospace الأميركية الناشئة تخطط لتطوير صواريخ فضائية جديدة من الفئة المتوسطة.



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وحول الموضوع قالت المديرة العامة لأنظمة الإطلاق والدفاع الصاروخي في شركة Northrop Grumman، :"صاروخ إكليبس الفضائي صمم لإطلاق ما يصل إلى 16.3 ألف كلغ من الحمولة إلى المدار الأرضي المنخفض.. يوفر هذا الصاروخ التوازن الأمثل لنقل الحمولات إلى الفضاء بتكاليف مقبولة". وجاء في منشور للصحيفة:"ستستثمر شركة Northrop Grumman الأميركية مبلغ 50 مليون دولار في شركة Firefly Aerospace الناشئة، بهدف تطوير صواريخ إكليبس الفضائية من الفئة المتوسطة".وحول الموضوع قالت المديرة العامة لأنظمة الإطلاق والدفاع الصاروخي في شركة Northrop Grumman، :"صاروخ إكليبس الفضائي صمم لإطلاق ما يصل إلى 16.3 ألف كلغ من الحمولة إلى المدار الأرضي المنخفض.. يوفر هذا الصاروخ التوازن الأمثل لنقل الحمولات إلى الفضاء بتكاليف مقبولة".

أشار كيم، الرئيس التنفيذي لشركة Firefly Aerospace إلى أن:"قدرات الصاروخ الجديد على نقل الحمولات ستمكنه من المشاركة في المناقصات التي يطرحها لعمليات الإطلاق الفضائي وإرسال الأقمار والمركبات إلى الفضاء". (روسيا اليوم)