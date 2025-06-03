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تكنولوجيا وعلوم

شركة أميركية ناشئة تطور جيلا جديدا من صواريخ الفضاء

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:24
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ذكرت مجلة "سبيس نيوز" أن شركة Firefly Aerospace الأميركية الناشئة تخطط لتطوير صواريخ فضائية جديدة من الفئة المتوسطة.
 
وجاء في منشور للصحيفة:"ستستثمر شركة Northrop Grumman الأميركية للصناعات العسكرية مبلغ 50 مليون دولار في شركة Firefly Aerospace الناشئة، بهدف تطوير صواريخ إكليبس الفضائية من الفئة المتوسطة".
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وحول الموضوع قالت المديرة العامة لأنظمة الإطلاق والدفاع الصاروخي في شركة Northrop Grumman، ويندي ويليامز:"صاروخ إكليبس الفضائي صمم لإطلاق ما يصل إلى 16.3 ألف كلغ من الحمولة إلى المدار الأرضي المنخفض.. يوفر هذا الصاروخ التوازن الأمثل لنقل الحمولات إلى الفضاء بتكاليف مقبولة".
 
من جهته أشار جيسون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة Firefly Aerospace إلى أن:"قدرات الصاروخ الجديد على نقل الحمولات ستمكنه من المشاركة في المناقصات التي يطرحها البنتاغون لعمليات الإطلاق الفضائي وإرسال الأقمار والمركبات إلى الفضاء". (روسيا اليوم) 
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