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تكنولوجيا وعلوم
اختراع جديد يجعل الإنترنت أسرع بعشر مرات.. ما هو؟
Lebanon 24
03-06-2025
|
08:52
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تمكّن فريق من العلماء من تطوير مضخّم ليزري جديد يُحدث قفزة نوعية في مجال الاتصالات الضوئية، إذ يُتيح نقل المعلومات بسرعة تفوق بمعدل عشر مرات السرعات التي توفّرها أنظمة الألياف البصرية الحالية، ما يمهّد الطريق أمام استخدامات واعدة في مجالات التشخيص والعلاج الطبي.
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ويستند هذا الابتكار إلى تقنية حديثة تُعرف بـ"التضخيم البصري عالي الكفاءة"، وقد نشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature العلمية. وأوضح
البروفيسور
بيتر أندريكسون، الباحث
الرئيسي
من
جامعة تشالمرز للتكنولوجيا
في
السويد
، أن المضخمات المستخدمة حالياً تتيح نطاقاً عرضياً لا يتجاوز 30 نانومتراً، في حين يقدّم المضخم الجديد عرض نطاق يصل إلى 300
نانومتر
، ما يُترجم إلى قدرة على نقل بيانات أكبر بكثير خلال الثانية الواحدة.
يعتمد هذا المضخم المتطور على مادة نيتريد السيليكون، المعروفة بصلابتها ومقاومتها للحرارة، ويتميّز بتصميمه القائم على موجّهات ضوئية حلزونية تُوجّه نبضات الليزر بدقة، وتقلّل من التشويش، ما يعزز الأداء ويُخفض الضوضاء. وقد تمكّن الباحثون من تصغير حجم هذا المضخم إلى درجة يمكن معها دمج عدة وحدات ضمن شريحة واحدة، ما يجعله مناسباً لتطبيقات متعددة.
وأشار تقرير لموقع Live Science إلى أن الشكل الحلزوني للموجهات يتيح إنشاء مسارات ضوئية طويلة ضمن مساحة محدودة، ما يُعزز ظاهرة "الخلط الرباعي للموجات" التي تتيح دمج ترددات ضوئية مختلفة للحصول على تضخيم فعال وعالي الجودة.
وعلى الرغم من أن سرعة الضوء لا يمكن تجاوزها، فإن نقطة التفوق في هذا المضخم تكمن في قدرته على العمل ضمن نطاق واسع من الأطوال الموجية بين 1400 و1700 نانومتر، ما يُتيح نقل كمّيات هائلة من البيانات في الثانية الواحدة مقارنة بالأنظمة الليزرية التقليدية.
بحسب البيان الصادر عن الفريق البحثي، فإن لهذا المضخّم تطبيقات واسعة في التصوير الطبي، والهولوغرافي، والتحليل الطيفي، والمجهر، كما أن حجمه المصغّر يمهّد لتطوير أجهزة ليزر أصغر حجماً وأكثر كفاءة. وأكد أندريكسون أن تعديلات بسيطة على التصميم قد تتيح استخدام هذا المضخم في نطاقات الضوء المرئي وتحت الأحمر، ما يفتح المجال أمام استخدامه في أنظمة طبية متقدّمة مخصصة للتشخيص والعلاج. (سكاي نيوز)
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