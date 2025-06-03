Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عودة نظارات غوغل الذكية.. Google Glass تظهر مجددًا بتقنية XR

Lebanon 24
03-06-2025 | 13:09
A-
A+
Doc-P-1370044-638845783319565523.jpg
Doc-P-1370044-638845783319565523.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد غياب دام سنوات، تعود Google إلى ساحة النظارات الذكية بمشروع جديد يُعيد للأذهان تجربة Google Glass، لكن هذه المرة بمظهر أكثر واقعية وتقنية أكثر تطورًا.

النظارات الجديدة تحمل اسم android XR Smart Glasses، وتُعد محاولة جادة من عملاق التكنولوجيا لإعادة تعريف الحوسبة القابلة للارتداء، في وقت يشهد فيه السوق تنافسًا متزايدًا على نظارات الواقع المعزز والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Advertisement
يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من توقف Google عن تطوير Google Glass، والتي واجهت انتقادات واسعة النطاق آنذاك بسبب تصميمها الغريب واعتبارها انتهاكًا للخصوصية، ما أدى إلى ظهور مصطلح “Glasshole” كتهكم على مستخدميها. لكن في نسختها الجديدة، يبدو أن الشركة تعلمت من أخطاء الماضي، إذ تظهر النظارات بتصميم أقرب للنظارات التقليدية، مع وعد بتجربة أكثر سلاسة واندماجًا مع حياة المستخدم اليومية.

النظارات تعمل بنظام Android XR، وهو امتداد لنظام أندرويد مخصص لتجارب الواقع الممتد (XR)، ويُتوقع أن تدعم ميزات الذكاء الاصطناعي من Google Gemini، بما في ذلك الترجمة اللحظية، المساعد البصري، والتفاعل مع البيئة المحيطة.
كما لمّحت Google إلى تكامل عميق بين هذه النظارات وتقنيات Google Lens، مما يتيح للمستخدمين التعرف على الأشياء من حولهم، وتلقي معلومات فورية أثناء النظر إليها.

ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن موعد الإطلاق الرسمي أو السعر المتوقع، فإن إعادة الدخول إلى هذا السوق تؤكد أن Google لا تزال تراهن على تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من مستقبل الحوسبة. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
آبل تطوّر نظارات ذكية مزودة بتقنية الواقع المعزز
lebanon 24
03/06/2025 21:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نظارات ميتا الذكية تستعد لإطلاق ميزات ثورية لدعم المكفوفين وضعاف البصر
lebanon 24
03/06/2025 21:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبل" تخطط لإطلاق نظارات ذكية في نهاية العام المقبل
lebanon 24
03/06/2025 21:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تُعيد آبل تعريف النظارات الذكية؟ إطلاق مرتقب في 2026
lebanon 24
03/06/2025 21:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:35 | 2025-06-03
08:52 | 2025-06-03
05:56 | 2025-06-03
05:48 | 2025-06-03
04:26 | 2025-06-03
04:24 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24