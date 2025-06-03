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تكنولوجيا وعلوم
عودة نظارات غوغل الذكية.. Google Glass تظهر مجددًا بتقنية XR
Lebanon 24
03-06-2025
|
13:09
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بعد غياب دام سنوات، تعود Google إلى ساحة النظارات الذكية بمشروع جديد يُعيد للأذهان تجربة Google Glass، لكن هذه المرة بمظهر أكثر واقعية وتقنية أكثر تطورًا.
النظارات الجديدة تحمل اسم
android
XR Smart Glasses، وتُعد محاولة جادة من عملاق التكنولوجيا لإعادة تعريف الحوسبة القابلة للارتداء، في وقت يشهد فيه السوق تنافسًا متزايدًا على نظارات الواقع المعزز والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.
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يأتي هذا الإعلان
بعد سنوات
من توقف Google عن تطوير Google Glass، والتي واجهت انتقادات واسعة النطاق آنذاك بسبب تصميمها الغريب واعتبارها انتهاكًا للخصوصية، ما أدى إلى ظهور مصطلح “Glasshole” كتهكم على مستخدميها. لكن في نسختها الجديدة، يبدو أن الشركة تعلمت من أخطاء الماضي، إذ تظهر النظارات بتصميم أقرب للنظارات التقليدية، مع وعد بتجربة أكثر سلاسة واندماجًا مع حياة المستخدم اليومية.
النظارات تعمل بنظام Android XR، وهو امتداد لنظام أندرويد مخصص لتجارب الواقع الممتد (XR)، ويُتوقع أن تدعم ميزات
الذكاء الاصطناعي
من Google Gemini، بما في ذلك الترجمة اللحظية، المساعد البصري، والتفاعل مع البيئة المحيطة.
كما لمّحت Google إلى تكامل عميق بين هذه النظارات وتقنيات Google Lens، مما يتيح للمستخدمين التعرف على الأشياء من حولهم، وتلقي معلومات فورية أثناء النظر إليها.
ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن موعد الإطلاق الرسمي أو السعر المتوقع، فإن إعادة الدخول إلى هذا السوق تؤكد أن Google لا تزال تراهن على تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي كجزء أساسي من مستقبل الحوسبة. (اليوم السابع)
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