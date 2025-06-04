رسميًا.. إيقاف واتساب ويوتيوب في بعض هواتف آيفون القديمة

Advertisement

بدأت شركتا وميتا تطبيق قيود جديدة لتشغيل تطبيقي وواتساب في عدد من هواتف آيفون القديمة، مما يشكّل تحديًا للمستخدمين الذين ما زالوا يعتمدون على هذه الهواتف منذ سنوات.وأطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق يوتيوب في نظام iOS يحمل الرقم 20.22.1، وأصبح يتطلب تثبيت نظام iOS 16 على الأقل من أجل تشغيله، بعد أن كان يكتفي بإصدار iOS 15. وبذلك، لم يعد التطبيق متوافقًا مع هواتف مثل آيفون 6s وآيفون 6s بلس، وآيفون 7 وآيفون 7 بلس، والجيل الأول من آيفون SE، إلى جانب الجيل السابع من جهاز آيبود تاتش، وآيباد آير 2، وآيباد ميني 4.وما زالت النسخ القديمة من تطبيق يوتيوب تعمل في هذه الأجهزة، لكن المستخدمين لن يحصلوا بعد الآن على أي مزايا جديدة أو تحسينات مستقبلية، مع التحذير من أن التطبيق قد يتوقف كليًا في وقت لاحق. ويمكن لهؤلاء المستخدمين اللجوء إلى نسخة من يوتيوب، ولكنها تفتقر إلى كثير من مزايا التطبيق الحديثة.وفي السياق ذاته، أعلنت إيقاف دعم تطبيق هواتف آيفون التي تعمل بنظام تشغيل أقدم من iOS 15.1، ابتداءً من مطلع حزيران الجاري. وبهذا القرار، لم يعد واتساب يعمل في هواتف آيفون 5s، وآيفون 6، وآيفون 6 بلس.يحتاج مستخدمو هذه الهواتف إلى الترقية إلى هواتف أحدث لاستخدام التطبيق، مع إمكانية نقل المحادثات والوسائط إلى الهاتف الجديد باستخدام ميزة “نقل الدردشة” من واتساب، بعد عمل نسخة احتياطية عبر خدمة iCloud.وفي تطورٍ لافت، أصبح واتساب متاحًا رسميًا لأجهزة آيباد لأول مرة منذ إطلاقه، كما يجري العمل حاليًا على تطوير تطبيق خاص بمنصة إنستاجرام لأجهزة آيباد أيضًا، وفقًا لتقارير حديثة.ومع خيبة الأمل التي يشعر بها بعض المستخدمين من فقدان دعم هذه التطبيقات، فإن الخطوة تأتي بعد قرابة عشر إطلاق هواتف مثل آيفون 6S وآيفون 7، وهو عمر يُعد طويلًا نسبيًا في دورة حياة الهواتف الذكية.