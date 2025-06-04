ميتا توقع اتفاقية مع شركة أميركية لشغيل محطة طاقة نووية قديمة

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أعلنت توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع الأميركية “كونستليشن” تهدف إلى تشغيل محطة طاقة نووية قديمة في ولاية إلينوي، وذلك ضمن مساعيها إلى خفض بصمتها الكربونية، وتوفير مصادر طاقة نظيفة لتغذية مراكز بياناتها المعتمدة على .وتحمل المحطة اسم Clinton Clean Energy Center، وكانت مهددة بالإغلاق منذ عام 2017 بسبب خسائر مالية متراكمة، بحسب شركة “كونستليشن”. ولم تكشف ميتا عن التفاصيل المالية للاتفاق.وتُعد هذه الاتفاقية أول صفقة طاقة نووية تُبرمها ميتا، على غرار ما تفعله الشركات الكبرى لدعم مشاريع ، لتوليد كهرباء خالية من الكربون وصديقة للبيئة.ووفقًا لبيان رسمي، فسوف تُسهم الاتفاقية في تحديث المحطة لزيادة قدرتها الإنتاجية بـ 30 ميجاواط إضافية، لتصل قدرتها الإجمالية إلى 1,121 ميغاواط، وهي طاقة كافية لتغذية نحو 800 ألف منزل.وتأتي هذه الخطوة في سياق توجّه أوسع من الشركات التقنية الكبرى نحو دعم مشاريع الطاقة النووية، وسط تصاعد الإقبال على الكهرباء بسبب انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي.وكانت قد كشفت العام الماضي عن اتفاق لإعادة تشغيل مفاعل “ثري مايل آيلاند”، في حين تركز أمازون وغوغل على تطوير تقنيات المفاعلات النووية من الجيل الجديد.وأشارت ميتا إلى أنها تعمل على اختيار عدد من المشاريع النووية المستقبلية داخل ، بعد تلقيها أكثر من 50 مقترحًا لمشاريع تُضيف قدرة إنتاجية تتراوح بين 1,000 و 4,000 ميجاواط بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن، مؤكدةً أنها في مرحلة “المفاوضات النهائية”.يُذكر أن الشركة تهدف إلى الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030. ومع ذلك، فقد كشفت تقارير الاستدامة الأخيرة أن بصمتها الكربونية قد ارتفعت منذ عام 2019 نتيجة تركيزها المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وهو اتجاه تشهده كذلك شركات مثل جوجل ومايكروسوفت.