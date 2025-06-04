25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
روسيا تكشف عن أول معالج فيديو محلي الصنع بدقة 2K
Lebanon 24
04-06-2025
|
09:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة بيشتاو الروسية عن أول معالج فيديو (سكالر) من تطوير محلي، تم بناؤه على أساس شريحة من تصنيع شركة "أوبشن" الروسية، ويُعد هذا الإعلان خطوة جديدة في مسار
الاستقلال
التكنولوجي الروسي، خصوصًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والمعدات الحكومية.
Advertisement
ويتميز المعالج بدقة عرض تصل إلى 2K مع معدل تحديث يبلغ 75
هرتز
، إضافة إلى ثلاثة منافذ رقمية للإدخال، ومنافذ إخراج من نوع eDP وLVDS لدعم لوحات
العرض
المدمجة وإشارات الفيديو منخفضة الجهد، ويعود أصل المشروع إلى أربع سنوات مضت عندما استحوذت شركة "أوبشن" على مشروع غير مكتمل وشرعت في إعادة هندسته من الصفر، إذ طوّرت البنية الأساسية والبرامج الثابتة وأجرت اختبارات مكثفة حتى وصلت إلى نموذج عملي قابل للإنتاج.
من جهتها تولت شركة "بيشتاو" مهام التكامل التقني والتغليف الصناعي والتحضير للإنتاج على نطاق واسع، وتستهدف هذه التكنولوجيا المصنّعين المحليين والقطاعات الحكومية التي تعطي الأولوية للاكتفاء الذاتي في المكونات والتقنيات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
درغام: لا يمكننا الحديث عن نزع سلاح "حزب الله" من دون معالجة الهواجس
Lebanon 24
درغام: لا يمكننا الحديث عن نزع سلاح "حزب الله" من دون معالجة الهواجس
04/06/2025 21:19:25
04/06/2025 21:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لمراقبة الأرض بدقة أعلى… إطلاق قمر صناعي جديد من روكيت لاب
Lebanon 24
لمراقبة الأرض بدقة أعلى… إطلاق قمر صناعي جديد من روكيت لاب
04/06/2025 21:19:25
04/06/2025 21:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتائب: التغيير بدأ محليًا وسنقدّم نموذجًا في الحكم المحلي
Lebanon 24
الكتائب: التغيير بدأ محليًا وسنقدّم نموذجًا في الحكم المحلي
04/06/2025 21:19:25
04/06/2025 21:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بدقة تصل إلى 90%.. نموذج ذكاء اصطناعي يكتشف تطوّر مرض التصلّب المتعدد
Lebanon 24
بدقة تصل إلى 90%.. نموذج ذكاء اصطناعي يكتشف تطوّر مرض التصلّب المتعدد
04/06/2025 21:19:25
04/06/2025 21:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمراقبة الأرض بدقة أعلى… إطلاق قمر صناعي جديد من روكيت لاب
Lebanon 24
لمراقبة الأرض بدقة أعلى… إطلاق قمر صناعي جديد من روكيت لاب
13:00 | 2025-06-04
04/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دليل المناسك الذكي".. مبادرة رقمية لتسهيل الحج والعمرة
Lebanon 24
"دليل المناسك الذكي".. مبادرة رقمية لتسهيل الحج والعمرة
10:52 | 2025-06-04
04/06/2025 10:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُهرّب من كوريا الشمالية.. هاتف ذكي يحمل خصائص تقنية غير اعتيادية (صورة)
Lebanon 24
مُهرّب من كوريا الشمالية.. هاتف ذكي يحمل خصائص تقنية غير اعتيادية (صورة)
09:32 | 2025-06-04
04/06/2025 09:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تطلق أداة مجانية لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
مايكروسوفت تطلق أداة مجانية لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي
04:22 | 2025-06-04
04/06/2025 04:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لزيادة الأمان والشفافية.. تطوير "كاشف كذب" للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
لزيادة الأمان والشفافية.. تطوير "كاشف كذب" للذكاء الاصطناعي
04:15 | 2025-06-04
04/06/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!
Lebanon 24
استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!
15:15 | 2025-06-03
03/06/2025 03:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... شيف شهيرة ترتدي الحجاب والجمهور يعلق
Lebanon 24
بشكل مفاجئ... شيف شهيرة ترتدي الحجاب والجمهور يعلق
14:58 | 2025-06-03
03/06/2025 02:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبح شاباً ويشبه والده.. جيسكار ابي نادر ينشر صورة لابنه ويُكذب نادين الراسي
Lebanon 24
أصبح شاباً ويشبه والده.. جيسكار ابي نادر ينشر صورة لابنه ويُكذب نادين الراسي
04:07 | 2025-06-04
04/06/2025 04:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
Lebanon 24
"مساعدة" بـ150 دولاراً.. إليكم موعدها
07:01 | 2025-06-04
04/06/2025 07:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لعملية نصب بـ 300 ألف دولار.. هذا ما حصل مع فنان لبناني في تركيا (فيديو)
03:14 | 2025-06-04
04/06/2025 03:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:00 | 2025-06-04
لمراقبة الأرض بدقة أعلى… إطلاق قمر صناعي جديد من روكيت لاب
10:52 | 2025-06-04
"دليل المناسك الذكي".. مبادرة رقمية لتسهيل الحج والعمرة
09:32 | 2025-06-04
مُهرّب من كوريا الشمالية.. هاتف ذكي يحمل خصائص تقنية غير اعتيادية (صورة)
04:22 | 2025-06-04
مايكروسوفت تطلق أداة مجانية لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي
04:15 | 2025-06-04
لزيادة الأمان والشفافية.. تطوير "كاشف كذب" للذكاء الاصطناعي
02:54 | 2025-06-04
ميتا توقع اتفاقية مع شركة أميركية لشغيل محطة طاقة نووية قديمة
فيديو
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
Lebanon 24
هربت من سوريا مرورا بلبنان.. زوجة فنان شهير تكشف تلقيه تهديدات وتوّجه رسالة إلى أسماء الأسد (فيديو)
23:53 | 2025-06-03
04/06/2025 21:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
04/06/2025 21:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
04/06/2025 21:19:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24