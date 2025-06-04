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تكنولوجيا وعلوم

روسيا تكشف عن أول معالج فيديو محلي الصنع بدقة 2K

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:03
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كشفت شركة بيشتاو الروسية عن أول معالج فيديو (سكالر) من تطوير محلي، تم بناؤه على أساس شريحة من تصنيع شركة "أوبشن" الروسية، ويُعد هذا الإعلان خطوة جديدة في مسار الاستقلال التكنولوجي الروسي، خصوصًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والمعدات الحكومية.
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ويتميز المعالج بدقة عرض تصل إلى 2K مع معدل تحديث يبلغ 75 هرتز، إضافة إلى ثلاثة منافذ رقمية للإدخال، ومنافذ إخراج من نوع eDP وLVDS لدعم لوحات العرض المدمجة وإشارات الفيديو منخفضة الجهد، ويعود أصل المشروع إلى أربع سنوات مضت عندما استحوذت شركة "أوبشن" على مشروع غير مكتمل وشرعت في إعادة هندسته من الصفر، إذ طوّرت البنية الأساسية والبرامج الثابتة وأجرت اختبارات مكثفة حتى وصلت إلى نموذج عملي قابل للإنتاج.
 
من جهتها تولت شركة "بيشتاو" مهام التكامل التقني والتغليف الصناعي والتحضير للإنتاج على نطاق واسع، وتستهدف هذه التكنولوجيا المصنّعين المحليين والقطاعات الحكومية التي تعطي الأولوية للاكتفاء الذاتي في المكونات والتقنيات. (روسيا اليوم)
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