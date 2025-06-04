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تكنولوجيا وعلوم
لمراقبة الأرض بدقة أعلى… إطلاق قمر صناعي جديد من روكيت لاب
Lebanon 24
04-06-2025
|
13:00
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أطلقت شركة روكيت لاب قمرًا صناعيًا لرصد الأرض نحو مداره، حيث انطلق صاروخ إلكترون من موقع روكيت لاب بنيوزيلندا حاملاً قمرًا صناعيًا من الجيل الثالث لشركة بلاك سكاي، ومقرها فرجينيا، نحو مدار أرضي منخفض (LEO).
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وفقا لما ذكره موقع "space"، أعلنت روكيت لاب
عبر موقع
X، أن المهمة، التي أطلقت عليها "التدفق الكامل للأمام"، أوصلت المركبة الفضائية إلى مدار دائري على ارتفاع 292 ميلًا (470 كيلومترًا) فوق الأرض كما هو مخطط له.
وكتبت روكيت لاب في وصفها للمهمة أن المركبة الفضائية "ستنضم الآن إلى بقية منظومة أقمار الشركة، لتقدم صورًا عالية الدقة وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعمليات الاستخبارات اليومية".
ويعد"التدفق الكامل للأمام" هو الثاني في سلسلة من أربع عمليات إطلاق لصاروخ إلكترون حجزتها شركة بلاك سكاي لنشر أقمارها الصناعية من الجيل الثالث في المدار هذا العام، وهو الإطلاق العاشر للشركة
بشكل عام
، مما يجعله أكثر قاذفات أقمارها الصناعية إنتاجيةً حتى الآن.
يُعد إطلاق الليلة هو السابع في عام 2025 والرحلة الخامسة والستين بشكل عام لصاروخ إلكترون، الذي يبلغ ارتفاعه 59 قدمًا (18 مترًا)، والذي يُتيح للأقمار الصناعية الصغيرة رحلات مخصصة إلى المدار. (اليوم السابع)
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