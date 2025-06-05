لمحبي الألعاب الإلكترونية.. ZTE تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية

تستعد ZTE لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي جهّز بمواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل الأجهزة المحمولة المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

سيشبه الحاسب الجديد RedMagic Gaming Tablet 3 Pro \من حيث الشكل الخارجي حواسب RedMagic التي أطلقتها ZTE سابقا، لكن تصميم واجهته الخلفية حصل على بعض التعديلات التي تعطي الجهاز طابع الحداثة والتطور.

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ويتميز الحاسب أيضا بشاشة رقيقة الحواف من نوع OLED، تأتي بمقاس 9 بوصات، ودقة عرض (2400/1504) بيكسل، وترددها 144 هيرتز.

وسيحصل الحاسب أيضا على ذواكر وصول عشوائي بسعة 24 غيغابايت لضمان معالجة البيانات والصور بسرعة كبيرة، كما سيزود بنظام تبريد خاص يمنع ارتفاع حرارة المعالج واللوحة الأم أثناء التشغيل المطوّل لألعاب الفيديو، وسيجهّز ببطارية بسعة 8240 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع. (روسيا اليوم)