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تكنولوجيا وعلوم

مجهز بكاميرات تصوير ليلي وتقنيات متطورة.. Blackview تعلن عن هاتفها المصفح الجديد

Lebanon 24
05-06-2025 | 04:06
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أعلنت Blackview عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة وجهّز بأفضل المواصفات والتقنيات.
 
وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (182.2/86/14.5) ملم، وزنه 375 غ.
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وأتت شاشته IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 750 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 الشديد المتانة.
 
ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" مع واجهات DokeOS 4.1، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
 
وأتت كاميرته الأمامية ثلاثية العدسة بدقة (50+20+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الليلي، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل. (روسيا اليوم) 
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