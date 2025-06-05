تحذير.. مجموعات صينية تستخدم ChatGpt في عمليات سرية

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حذّرت شركة " "، المطوّرة لتطبيق "تشات جي "، من تزايد استخدام مجموعات صينية لتقنياتها في تنفيذ عمليات سرية.وأشارت الشركة، ومقرها سان ، في تقرير نُشر اليوم الخميس، إلى أن تلك المجموعات وسّعت نطاق أنشطتها وأساليبها، رغم أن العمليات التي تم رصدها كانت محدودة النطاق واستهدفت جمهورًا ضيقًا، بحسب ما نقلت وكالة " ".وأوضحت " إيه آي" أنها أغلقت حسابات مرتبطة باستخدام تقنيات "تشات جي بي تي" لنشر محتوى سياسي وجيوسياسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها منشورات تنتقد لعبة فيديو تركّز على تايوان، وأخرى توجه اتهامات كاذبة لناشط باكستاني، بالإضافة إلى محتوى يتعلق بإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.وفي حالة أخرى، ذكرت الشركة أن قراصنة مرتبطين بالصين استغلوا لدعم مراحل متعددة من عملياتهم السيبرانية، شملت البحث المفتوح المصدر، وتعديل النصوص، وتحليل أخطاء التكوين في الأنظمة، إلى جانب تطوير أدوات لاختراق كلمات المرور وأتمتة محتوى منصات التواصل الاجتماعي. (العربية)