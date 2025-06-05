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تكنولوجيا وعلوم

"ChatGPT" يحصل على مزايا حديثة.. ما هي؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 14:00
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أعلنت شركة OpenAI مجموعة من المزايا الجديدة لروبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT، تهدف إلى تعزيز التكامل مع خدمات التخزين السحابي، وتوسيع نطاق الاستخدامات داخل بيئات العمل. ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة إلى جذب المزيد من عملاء المؤسسات، وسط سباق محموم في سوق الذكاء الاصطناعي بين الشركات الكبرى.
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وبحسب الإعلان، فقد أصبح بإمكان مستخدمي خطط الفرق Team والشركات Enterprise والمؤسسات التعليمية Edu الآن ربط حساباتهم في ChatGPT بخدمات التخزين السحابي مثل جوجل درايف ودروب بوكس وبوكس وون درايف، مما يتيح طرح أسئلة مباشرة تخص الملفات المخزنة في تلك الخدمات.

ويحلل ChatGPT المستندات وجداول البيانات مع تقديم الأجوبة بنحو منظم وواضح، واحترام صلاحيات الوصول الخاصة بكل مستخدم داخل المؤسسة، فضلًا عن توفير المراجع من المستندات المعنية.

وأطلقت OpenAI ميزة جديدة باسم “وضع التسجيل Record Mode”، تتيح للمستخدمين تسجيل الاجتماعات أو جلسات العصف الذهني أو حتى الملاحظات الشخصية المنطوقة.

وتعمل الميزة على تحويل الكلام إلى ملاحظات مكتوبة مزودة بتوقيتات دقيقة واقتراحات لخطط العمل، مما يعزز إنتاجية الفرق.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة “وضع التسجيل” متوفرة حاليًا فقط لمشتركي خطة ChatGPT Team، التي تبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم عند الاشتراك السنوي لعدد لا يقل عن مستخدمين اثنين.

ويأتي هذا التحديث في ظل مواصلة OpenAI توسيع قاعدة مستخدميها من الشركات، إذ أعلنت تجاوز عدد العملاء أصحاب الحسابات التجارية حاجز 3 ملايين مستخدم، ارتفاعًا من مليوني مستخدم في شباط الماضي.

وتخوض OpenAI منافسة محتدمة مع شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون وأنثروبيك، في سوق يُتوقّع أن تتجاوز إيراداته حاجز التريليون دولار خلال أقل من سبع سنوات، وفقاً لتقديرات حديثة. (aitnews)
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