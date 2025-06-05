Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي "فوتوشوب".. هذا جديد "أدوبي"

Lebanon 24
05-06-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1371161-638847683074762361.jpg
Doc-P-1371161-638847683074762361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة أدوبي إطلاق نسخة تجريبية جديدة كلياً من تطبيق فوتوشوب لأجهزة أندرويد، بعد أشهر من طرح النسخة المصممة بنحو خاص لهواتف آيفون.
Advertisement
 
 
ويأتي التطبيق الجديد بواجهة مخصصة للهواتف الذكية، تتيح للمستخدمين تعديل الصور بسهولة، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها، ودمج المحتوى، إلى جانب الوصول إلى مكتبة من التصميمات والصور المجانية عبر منصة Adobe Stock.

وأوضحت أدوبي أن التطبيق الجديد لا يهدف إلى استبدال إصدار فوتوشوب للحواسيب، بل يقدم مجموعة من أدوات البرنامج القوية ضمن تجربة استخدام مبسطة في الأجهزة المحمولة.
 
وتشمل هذه الأدوات إمكانيات العمل بالطبقات، والتحديد المتقدم، وميزة "الملء التوليدي" المعززة بالذكاء الاصطناعي التي تطلق عليه الشركة اسم Firefly.

وخلال المرحلة التجريبية، يمكن لكافة المستخدمين الوصول إلى عدد من الوظائف المتقدمة، ومن أبرزها دمج الصور وتعديلها باستخدام أدوات فوتوشوب الأساسية، وإزالة أجزاء من الصورة أو استبدالها بسهولة عبر أداة Tap Select، والتخلص من العناصر المشتتة بسرعة باستخدام أدوات مثل Spot Healing Brush.

ومن المزايا الأخرى التي يتيحها التطبيق إمكانية إضافة عناصر أو تعديلها تلقائيًا باستخدام ميزة Generative Fill الذكية، وتحديد العناصر بدقة باستخدام أداة Object Select أو العصا السحرية Magic Wand، واستخدام أدوات متقدمة أخرى.

وأشارت أدوبي إلى أن المستخدمين يحتاجون إلى الاشتراك في خطة “Photoshop Mobile & Web” بعد انتهاء المدة التجريبية، للوصول إلى المزايا المأجورة.

وتشمل هذه المزايا إزالة العناصر غير المرغوب فيها عبر أداة Remove، وإخفاء الأجسام باستخدام أداة Clone Stamp، وميزة Content-Aware Fill لملء أجزاء من الصورة بمحتوى مشابه، إلى جانب دعم تصدير الملفات بصيغ متعددة مثل PSD و TIF و JPG و PNG.

ويتوفر التطبيق الجديد للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 11 أو أحدث، مع اشتراط توفر ذاكرة عشوائية لا تقل عن 6 جيجابايت (ويُنصح بتوفر 8 غيغابايت للحصول على أفضل أداء). (aitnews)
مواضيع ذات صلة
لمستخدمي "سبوتيفاي".. إليكم جديد التطبيق
lebanon 24
06/06/2025 05:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون.. أوقفوا هذه الخاصية!
lebanon 24
06/06/2025 05:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لكافة مستخدمي "واتسآب".. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
06/06/2025 05:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لمستخدمي "أوجيرو" في العمروسية ومحيطها... إليكم هذا الخبر
lebanon 24
06/06/2025 05:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2025-06-05
10:47 | 2025-06-05
08:46 | 2025-06-05
04:06 | 2025-06-05
02:31 | 2025-06-05
00:30 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24